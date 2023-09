Betrunkener Fahrer kollidiert mit Leitplanke und durchbricht Gartenzaun

Mit 1,8 Promille verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 51-Jährige muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden ist hoch.

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag einen Unfall in Stätzling verursacht. Gegen 4:50 Uhr kam der Mann in einer scharfen Linkskurve in der Pfarrer-Bezler-Straße von der Fahrbahn ab. Sein Wagen kollidierte laut Polizei zunächst mit der dortigen Leitplanke, durchbrach im Anschluss einen Gartenzaun und kam im angrenzenden Grundstück zum Stehen.

Unfall in Stätzling: Betrunkener verursacht hihen Schaden

Der Fahrer wurde durch den Vorfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizeibeamten stellten beim 51-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des 51-Jährigen sichergestellt.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro. (AZ)