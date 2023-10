Infoveranstaltung zur Flüchtlingsunterbringung in Steindorf: Das steht dahinter

Zwei Unterkünfte und aktuell 22 Geflüchtete gibt es in der kleinsten Gemeinde im Landkreis. Vor allem der Helferkreis steht vor Herausforderungen.

Eine Infoveranstaltung zum aktuellen Stand der Asyl-Unterkünfte in der Gemeinde und zur Gewinnung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer kündigt die Gemeinde Steindorf für Montag, 9. Oktober an. Los geht es um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Steindorf in der Schulstraße 7. Was verbirgt sich hinter dem Termin?

"Es geht nicht darum, dass hier bei uns zusätzliche Unterkünfte entstehen sollen", stellt Bürgermeister Paul Wecker gleich klar. Im Vordergrund stehe der Helferkreis. Hier hoffe man, neue Ehrenamtliche hinzuzugewinnen. Diese betreuen die Containerunterkunft im Dorf Hofhegenberg in der Nähe des Sportplatzes, die 2016 mit Kapazität für bis zu 24 Personen errichtet wurde, so der Bürgermeister. Außerdem gebe es zwei Gebäude, in denen ukrainische Familien untergebracht sind.

Laut dem Landratsamt leben aktuell 22 Geflüchtete in Steindorf. Damit sind die bestehenden Unterkünfte nicht voll belegt. Eine weitere Belegung sei aktuell nicht geplant, so Pressesprecher Wolfgang Müller. "Aber über kurz oder lang werden wir jeden Platz brauchen", sagte er in Hinblick auf die hohen Flüchtlingszahlen in Deutschland. Neue Unterkünfte seien in Steindorf aber nicht angedacht, bestätigt auch Müller.

Situation ist für Helfer in Steindorf besonders schwierig

"Bei einer Gemeinde unserer Größe ist es heute schon schwierig. Wir haben nicht die Infrastruktur wie Mering oder Kissing. Bei uns muss man alles mit dem Auto fahren", sagt der Bürgermeister. Das habe bei den Helfern über die Zeit zu einer gewissen Müdigkeit geführt. Diese Situation der Ehrenamtlichen ist in der Veranstaltung Thema. Was die Fahrten zu Arzt, Behörden oder Einkäufen betrifft, habe man eine Lösung gefunden, um die Helfer zu entlasten, verrät Landratsamts-Sprecher Müller. "Diese Idee will man bei der Veranstaltung vorstellen", sagt er. Dadurch hoffen die zuständigen Behörden, wieder neue Ehrenamtliche für die Flüchtlingshilfe in Steindorf zu gewinnen.

Auch die Leiterin der Ausländerbehörde am Landratsamt, Simone Losinger, wird beim Treffen anwesend sein, um Fragen zu beantworten und beispielsweise zu erklären, warum man darauf angewiesen ist, dass selbst so kleine Gemeinden wie Steindorf Flüchtlingsunterkünfte anbieten. Zu der Infoveranstaltung am Montag lädt die Gemeinde Steindorf alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein.

