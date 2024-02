Kindergarten in Steindorf wird zu klein

Plus Die Kapazitätsgrenze ist erreicht und deshalb kooperiert die Gemeinde mit Schmiechen. Das Haus für Kinder muss erweitert werden.

Auch die kleinste Ge­meinde im Landkreis wächst und das „Haus für Kinder St. Stephan“, das Kindergarten und Krippe be­herbergt, wird zu klein. Der Ge­mein­derat hat in seiner jüngsten Sitzung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Steindorf einen Be­darf von 55 Plätzen festgestellt.

Diese Zahl beruht auf der Progno­se des Büros SAGS, bei der die künftige Bevölkerungsentwicklung bis 2040 zugrunde liegt. Berück­sichtigt wurden zu erwartende Geburtenzahlen, Zu- und Wegzü­ge, geplante Baugebiete und ähn­liches. Derzeit besuchen 38 Kin­der das „Haus für Kinder St. Ste­phan“. Die Kapazitätsgrenze ist damit erreicht. Der Bedarf für das kommende Kindergartenjahr ab September kann gedeckt werden, weil Steindorf mit Schmiechen ko­operiert. So kann allen Eltern ein Betreuungsplatz angeboten wer­den, allerdings müssen einige den Weg nach Schmiechen auf sich nehmen. Die Steindorfer Einrich­tung muss also erweitert werden. Um einen Förderantrag bei der Regierung von Schwaben stellen zu können, brauchte es diese Be­darfsfeststellung.