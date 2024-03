Theatergruppe Steindorf feiert Premiere mit neuem Stück

"Ja, wer san ma denn?" wird vor ausverkauftem Haus gespielt. Vorsitzender Josef Klotz übergibt nun das Zepter an Sebastian Krebold.

Noch vor der Premiere der Komödie „„Ja, wer san ma denn?“ überraschte Vorsitzender Josef Klotz mit der Nachricht, dass er das Zepter an seinen Schwiegersohn Sebastian Krebold übergibt. Klotz, der den Vorsitz 30 Jahre lang innegehabt hatte, sagte mit einem Lachen im Gesicht: „Nun ist es an der Zeit für die nächste Generation. Ich gebe den Staffelstab weiter.“ Die Mimen der Theatergruppe Steindorf bedankten sich mit langem Applaus für seine Verdienste, bevor der Dreiakter von Ulla Kling begann.

Der Funke springt auf das Steindorfer Publikum über

Die Zuschauerinnen und Zuschauer im rappelvollen Gemeindehaus konnten bei dem spritzigen Abendstück ein paar Stunden die Probleme und Sorgen des Alltags vergessen. Besonders lustig war es, wenn die Mimen selbst auf der Bühne vor Lachen nicht mehr weiterspielen konnten. Der Funke war vom ersten Moment an auf das Publikum genauso übergesprungen wie auf die Mimen. Da geht doch, als sich Vater Mosacher zur Erholung auf Kur befindet, zu Hause alles drunter und drüber. Sohn Michi (Christoph Pschorr) hält nicht besonders viel von der Arbeit in der Glaserei des Vaters, schmettert überlaut mit seinem Schlagzeug durchs Haus und scheint nicht einmal an der netten Trixi (Franziska Bichler) aus der gemeinsamen Band Gefallen zu finden.

Die Ehefrau Traudl Mosacher (Antonia Bichler) flirtet für ein tolles Geschäft mit ihrem Chef Knopke (Richard Schmied), wird aber plötzlich von der Eifersucht gepackt, als sie während eines Telefonats mit ihrem Mann eine weibliche Stimme im Hintergrund hört. „Von wegen einem Stubenmädchen ist was runtergefallen“, wettert sie. Und als kleine Rache will sie mit Knopke „auf ein Glas Wein und ein nettes Abendessen“ gehen.

Fanny (Franziska Knöferl), die altbackene Sekretärin, scheitert zwar am Computer, hat dafür aber Glück in der Liebe: Sie verliebt sich in einen ominösen Herrn, der sie überredet, ihr 20.000 Euro zu besorgen. Seltsam… Aber Fanny ist überzeugt: „Er ist feinfühlig, gebildet, trägt mich auf Händen und hat Heiratsabsichten.“ Nicht nur Oma Irlinger und Michi sind skeptisch.

Kulinarische Genüsse von der Familie Krebold

Neben den komischen Szenen weist der Dreiakter immer wieder Tiefgang auf, beispielsweise wenn es dem „schleimigen“ Herrn Knopke bei Oma Irlinger (Andrea Keller) besser schmeckt als im Gourmet-Lokal. Oder wenn der tattrige Nachbar Simser lieber bei den Mosachers arbeitet als seiner Einsamkeit zu Hause zu frönen. „Ich will doch bloß menschliche Zuwendung“, sagt er zu Oma Irlinger. So darf der Simser also zu den Mosachers kommen und alle kaputten Sachen reparieren. Doch leider ist der Schaden nach der Reparatur meist größer als zuvor.

Selbst Regisseur Fritz Dietrich, der als Souffleur fungiert, kann sich das Lachen oft nicht verbeißen. Ein Glück, dass es noch die Oma Leni gibt, die zur rechten Zeit doch alles in Ordnung bringt. Oder eben auch nicht. So versucht sie vergebens, das Mädel Trixi, das auf den Sohn des Hauses steht, mit diesem zu verkuppeln. Ob nun der Michi die Trixi kriegt, die Traudl Mosacher ihrem Mann verzeiht oder die Fanny ihren ominösen Herrn heiratet, wird noch nicht verraten.

Die Küchenfeen Theresa Krebold-Klotz und Sebastian Krebold sorgten im Gemeindehaus für die Verpflegung mit mehreren warmen Gerichten, die von vielen gerne angenommen wurde.

Weitere Termine im Gemeindehaus sind am Freitag und Samstag, 22. und 23. März, jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag, 24. März, ab 17 Uhr. Kartenvorverkauf ist unter der Telefonnummer 08202/8169 möglich.