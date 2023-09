Unbekannter touchiert Leitpfosten und fährt weiter

In Steindorf touchiert ein unbekannter Fahrer einen Leitpfosten und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Steindorf kam es am Donnerstagabend zu einer Unfallflucht. Gegen 19:20 Uhrbefuhr ein Pkw-Lenker die Raiffeisenstraße in Steindorf. Hier fuhr er laut Polizei in einer Kurve geradeaus und touchierte einen Leitpfosten.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelroten Volkswagen, der im Frontbereich beschädigt sein müsste. Der Sachschaden am Leitpfosten wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-1710 nimmt die Polizeiinspektion Friedberg an. (AZ)