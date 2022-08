Unterbergen

Ein besonderes Gewässer: Ausflügler lieben das Loch am Lech

Plus Gibt es das legendäre Sommerloch eigentlich wirklich? Unsere Redaktion macht sich auf die Suche. Diesmal am Lochbach bei Unterbergen.

Von Heike John

Spricht man vom Lochbach, dann denken die meisten an Radtouren oder erholsame Spaziergänge in herrlicher Natur. Seit in jüngster Zeit der schnell dahinfließende Lauf mit viel Aufwand renaturiert wurde, hat er für Ausflügler und Ausflüglerinnen einen ganz besonderen Reiz. Kaum jemand ist sich bewusst, wie wichtig das am nordwestlichen Ende des Unterberger Stausees abzweigende Gewässer einst für die Textilindustrie in Augsburg war.

