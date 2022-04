Wulfertshausen

17:55 Uhr

Hier werden deutsche und ukrainische Ostertraditionen in einem Haus gefeiert

Im Haus der Familie Meine in Wulfertshausen wohnen derzeit zehn Personen - fünf davon sind Flüchtlinge aus der Ukraine.

Plus Seit März leben bei Familie Meine in Wulfertshausen fünf ukrainische Flüchtlinge. Das Osterfest gestalten sie gemeinsam. Was alle zehn Personen verbindet, ist ihr Glaube.

Von Bianca Dimarsico

Wohin man im Haus der Familie Meine auch schaut, überall ist etwas los. Aus dem Garten klingt Kinderlachen, der Hund schlängelt sich durch die Beine, während die Erwachsenen drinnen die Grüne Soße zubereiten. Eine Speise, die den fünf Ukrainerinnen und Ukrainern bis dahin unbekannt war. Seit März leben sie in Wulfertshausen. Das Osterfest soll dieses Jahr deutsche und ukrainische Traditionen verbinden. Die Meines erzählen, wie.

