Kartenvorverkauf gestartet: Reggae in Wulf 2024 wird internationaler

Das Musikfestival Reggae in Wulf 2024 wird größer und internationaler. Was die neue Festivalleitung den Musikfans in Wulfertshausen alles bieten will.

Welche Bands, Künstlerinnen und Künstler beim Reggae in Wulf auftreten werden, steht noch nicht fest. So viel verrät Markus Friedrich, Mitglied des Organisationsteams, aber: „Es wird internationaler. Da kommen wirklich ein paar tolle Acts, die wir schon seit Jahren nach Wulfertshausen holen wollten.“ Dafür steht bereits der Termin für das Musikfestival. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Das alles ist für Reggae in Wulf 2024 geplant.

Planungen für Festival Reggae in Wulf 2024 laufen auf Hochtouren

Neben international bekannteren Bands soll das Festival, das in diesem Jahr am 26. und 27. Juli stattfindet, auch wieder größer werden. Im vergangenen Jahr waren es pro Tag rund 2300 Besucherinnen und Besucher. 2024 sollen täglich zwischen 2500 und 2700 werden. „Wir wollten wieder etwas größer werden, aber ohne zu übertreiben. Der Coronacut war natürlich hart, und wir mussten langsam wieder aufbauen. Vergangenes Jahr lief es sehr gut, sodass wir uns Schritt für Schritt entwickeln und wieder größer werden“, so Friedrich, der Vorstandsvorsitzender des veranstaltenden Vereins Wulf United ist. Vor Corona fand das Festival sogar an drei Tagen mit 3300 Musikfans täglich statt.

Die Planungen seien laut Friedrich im Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits weit fortgeschritten. „Aktuell geht es um Organisation und Sponsorensuche, aber bei den Acts sind wir schon sehr weit. Es fehlen nur noch zwei Unterschriften. Ich bin wirklich begeistert von der neuen Festivalleitung“, so Friedrich. Alexander Wüsten, Sascha Heinzelmann und Angi Jansen bilden seit diesem Jahr die Festivalleitung. „Das ist ein junges Team, das viele tolle Ideen hat und möglichst schnell alles geregelt bekommen will. Bei Reggae in Wulf weht ein frischer Wind“, so der 50-Jährige, der sich um die Pressearbeit kümmert.

Reggae in Wulf 2024: Das alles beim Musikfestival ist geboten

Die Vorfreude beim Organisationsteam ist groß. Besonders auf die Details will Wulf United wieder viel Wert legen. „Das ist der Vorteil, wenn man alles früh geregelt bekommt. Dann kann man sich auf die kleinen Dinge konzentrieren, die viel ausmachen können. Das war immer unsere Stärke und soll es auch bleiben.“ Hinzu kam eine neue Internetseite, auf der seit Kurzem die Tickets für Festival und Camping erworben werden können. Außerdem möchte das Team künftig auch über Instagram seine Fans über Neuigkeiten informieren. Friedrich: „Es ist ein Generationswechsel. Wir werden so moderner, bleiben aber Reggae in Wulf.“

Auch das Festivalgelände rund um den Sportplatz des SV Wulfertshausen soll sich etwas verändern. „Wir wollen auch abseits der Bühne etwas anbieten. Auf der zweiten Area soll es ein DJ-Zelt geben. Außerdem gibt es ein Lagerfeuer und einen Biergarten. Nachmittags wird es auch ein Kinderprogramm geben. Wir wollen einfach alle mitnehmen“, so Friedrich, der aber auch auf besseres Wetter hofft: „2023 hatten wir wirklich viel Pech und sind fast im Matsch versunken. Auch daraus haben wir gelernt und wollen uns besser darauf einstellen. Es wäre dennoch einfacher, wenn es schöner wäre.“

Mit dem Verlauf des Festivals im vergangenen Jahr waren die Organisatoren trotz des schlechten Wetters sehr zufrieden. „Es ist sehr gut gelaufen, wenn es dieses Jahr wieder so wird, sind wir happy“, so Florian Dreher, Mitglied des Vorstandes und des Organisationsteams. Durch den Erfolg des Festivals konnte Wulf United der Fußballabteilung des SVW 10.000 Euro spenden. Dreher: „Wir sind froh, dass wir den Verein fördern und etwas zurückgeben können.“