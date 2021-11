Schätzen Sie: Wie stark haben sich die Preise von Benzin, Brot, Butter verändert?

Plus Die Inflationsrate steigt - und mit ihr die Preise. Müssen die Deutschen wirklich so viel mehr bezahlen als früher? Hier können Sie Ihr Wissen testen.

Käuferinnen und Käufer haben es derzeit nicht leicht: zwei Euro für einen Liter Benzin, teures Obst und Gemüse wegen Ernteausfällen im Sommer, lange Wartezeiten bei Elektronikartikeln wegen Lieferengpässen. Für viele Güter steigen die Preise, die Inflationsrate in Deutschland erreicht Werte wie seit 1993 nicht mehr - im Oktober lag sie bei 4,5 Prozent und damit deutlich über den von der Europäischen Zentralbank angestrebten zwei Prozent. Das Ende ist damit wohl noch nicht erreicht, mutmaßen Fachleute. Doch was heißt das konkret?