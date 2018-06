06:05 Uhr

Mit Cowboyhut und Cadillac Auto

Einst beschäftigte er sich mit Wohnungen, heute sind im Oldtimer lieber. Edgar Mathe wird 65 – und genießt.

Von Andrea Baumann

Edgar Mathe hat schon ein wenig Übung, sich den Tag nicht mehr vom Termindruck bestimmen zu lassen. Seit gut vier Jahren ist der langjährige Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (heute Wohnbaugruppe), der am Sonntag 65 wird, ein Ruheständler. Der überzeugte Schnauzbart-Träger, der bei Gruppenfotos ob seiner Größe meist alle anderen überragt, genießt das süße Nichtstun auf seiner Terrasse in Bergheim. Dass er sich in dem beschaulichen Stadtteil im Süden Augsburgs zuhause fühlt, ist erstaunlich. „Meine Seele befindet sich auf der anderen Seite des Lechs“, gibt er unumwunden zu. Mathe ist ein Lechhauser mit Leib und Seele. Und so verwundert es nicht, dass zu den willkommenen Unterbrechnungen seines Rentnerdaseins Stadtteilführungen zählen, die ihn auch in seinen geliebten Stadtteil führen.

Bei der Wohnbaugruppe hingegen schaut er meist nur noch vorbei, wenn er für Führungen durchs WBG-Museum angefordert wird. „Es gibt nichts Überflüssiges als einen ehemaligen Geschäftsführer“, kokettiert Mathe ein wenig. Um dann gleich ein Lob für seinen Nachfolger Mark Dominik Hoppe hinterherzuschicken: „Er macht das gut, die Wohnbaugruppe hat Dynamik bekommen.“ Dass sich das Unternehmen auch in Mathes fast 25-jähriger Amtszeit prächtig entwickelt hat, ist kein Geheimnis.

Neben Neubau und Sanierung von Wohnanlagen zählte die Umwandlung von ehemaligen Kasernen zu Wohn- und Gewerbegebieten zu seiner Hauptaufgabe. In der größten Kaserne, dem Sheridan-Areal, ist Mathe auch heute des Öfteren anzutreffen. Denn hier haben die American Car Friends ihr Vereinsheim. Und hier macht Mathe seinen Cadillac-Oldtimer fein für gelegentliche Ausfahrten.

Aber nicht an seinem halbrunden Geburtstag. Den verbringt er mit Ehefrau Uschi auf Korsika – wie die vorherigen Wiegenfeste auch. Materielle Wünsche sind dem 65-Jährigen dabei unwichtig. „Ich wünsche mir nur, dass die ganze Familie gesund bleibt.“

Dazu zählen zu Mathes Freude mittlerweile auch zwei Enkel. Zweimal pro Woche kümmert er sich mit seiner Frau um die Kleinen, damit ihre Tochter arbeiten kann. Diese Termine nimmt Edgar Mathe immer sehr gerne an.

