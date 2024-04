Spritpreis steigt weiter: Diesel 2,5 Cent teurer als vergangene Woche

Autofahrer bekommen die angespannte Lage auf dem Ölmarkt an der Tankstelle zu spüren. Benzin und Diesel sind deutlich teurer als noch in der vergangenen Woche.

Die Lage auf dem Ölmarkt ist angespannt – und das bekommen Autofahrer in Deutschland derzeit an der Tankstelle zu spüren. Im bundesweiten Durchschnitt kostet ein Liter Super E10 aktuell 1,850 Euro und damit 1,7 Cent mehr als noch in der vergangenen Woche. Der Preis für Diesel ist laut dem ADAC noch drastischer gestiegen. Für einen Liter müssen Autofahrer momentan 1,757 Euro bezahlen. Das sind 2,5 Cent mehr als in der Vorwoche. Der Preisunterschied zwischen den beiden Kraftstoffsorten ist in der vergangenen Woche somit wieder ein Stück kleiner geworden. Zuletzt war der Preis für Benzin sehr viel stärker gestiegen als der für Diesel.

Im Wochenvergleich ist der Ölpreis der Sorte Brent weiter leicht gestiegen und liegt nun knapp unterhalb der Marke von 90 US-Dollar je Barrel. Daran gemessen steigen die Kraftstoffpreise laut dem ADAC aber überproportional.

Hoher Benzinpreis: ADAC empfiehlt, abends zu tanken

Wer beim Tanken sparen möchte, sollte am besten abends an die Zapfsäule fahren, empfiehlt der ADAC. Auswertungen würden zeigen, dass die günstigste Zeit zum Tanken vor allem zwischen 20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. Am Morgen ist Tanken oft mehrere Euro teurer.

Spritpreis war 2022 besonders hoch

Im Jahr 2022 hatten die Preise für Benzin und Diesel Rekordhöhen erreicht und auch im vergangenen Jahr blieb Sprit lange sehr teuer. Der ADAC sprach vom "zweitteuersten Tankjahr aller Zeiten". Zum Jahresende hin wurde jedoch vor allem Superbenzin wieder billiger. Ein Liter Super E10 kostete im vergangenen Jahr durchschnittlich 1,791 Euro, Diesel lag im Jahresschnitt bei 1,722 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2022 war Super E10 damit rund sieben Cent günstiger, bei Diesel sind es laut ADAC sogar mehr als 22 Cent Rückgang gegenüber 2022.

