So legen Sie das Ersparte in Zeiten der Inflation gut an

Höhere Zinsen haben das Festgeld attraktiver gemacht, langfristig könnten sich aber Aktienfonds stärker auszahlen. Was Fachleute raten und welche Rolle Gold bei der Geldanlage spielt.

Es gibt wieder Zinsen auf Tagesgeld und Festgeldanlagen. Allerdings bewegt sich die Inflation auf ähnlicher Höhe. Was bedeutet das für Sparer? Welche Tipps gibt es für Fondsanlagen und andere Börsengeschäfte? Auf Fragen wie diese antworteten Peter Klipp von der Stiftung Warentest/Finanztest, Dr. Armin Schmitz vom deutschen Fondsverband BVI und Paul Petzelberger von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SdK am Lesertelefon. Hier ein Übersicht wichtiger Punkte.

Ich kann eine größere Summe anlegen, möchte aber kein Risiko eingehen. Welche Geldanlage können Sie empfehlen?

Da Sie kein Risiko eingehen möchten, empfehlen wir, Festgeld mithilfe der Treppenstrategie anzulegen. Teilen Sie die Summe in mehrere Teile auf. Die einzelnen Teile legen Sie zu unterschiedlichen Laufzeiten in Festgeld an. Das kann ein Jahr sein, zwei oder drei Jahre. Wenn Sie das Geld nicht benötigen, können Sie derzeit auch ein gutes Angebot für fünf Jahre nutzen. Das frei werdende Geld legen Sie wieder neu an. Achten Sie darauf, dass Sie das Geld bei Banken im EU-Raum anlegen. Diese unterliegen der europäischen Einlagensicherung. Das sind pro Person und Bank 100.000 Euro. Deutsche Finanzinstitute haben darüber hinaus meist noch zusätzliche Sicherungssysteme.

Ich möchte Festgeld über fünf Jahre anlegen. Wird der Ertrag jedes Jahr ausgezahlt oder erst am Ende?

Achten Sie darauf, dass der Ertrag jährlich ausgezahlt oder dem Zinskonto gutgeschrieben wird. Nur so wird er mitverzinst und der Zinseszinseffekt kommt zum Tragen.

Ich habe einen Sparbrief mit einer Verzinsung von 3,5 Prozent. Gibt es noch bessere Angebote?

Aktuell sind für ein Jahr Festgeld um die vier Prozent drin. Es gibt allerdings ständig neue Offerten. Sie können in die Hefte von Finanztest schauen, dort finden Sie monatlich Angebote, die unter verschiedenen Kriterien geprüft wurden.

Ich würde gerne mein Geld in Fonds anlegen. Aber sind Fonds überhaupt sicher? Was passiert bei einer Pleite der Fondsgesellschaft?

Wie jede Anlage am Kapitalmarkt ergeben sich auch bei Fonds Wertschwankungen. Allerdings kann ein Fonds nicht pleitegehen. Denn Fonds sind Sondervermögen und damit vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt. Im Falle einer Insolvenz der Fondsgesellschaft bleibt das Vermögen dem Anleger in voller Höhe erhalten.

Mir wurde empfohlen in eine spezielle Art von Fonds – nämlich ETFs – anzulegen. Ist das sicher?

Ein ETF ist nichts anderes als ein Korb von Aktien, die in einem jeweiligen Index beheimatet sind. Der ETF ist folglich so "sicher" wie die dem Index zugrunde gelegten Unternehmen "sicher" sind. Zur Risikostreuung kann die Anlagesumme auf verschiedene ETFs mit verschiedener geografischer oder themenspezifischer Ausrichtung verteilt werden. Wichtig an der Börse ist es, stets einen langen Zeithorizont mitzubringen, idealerweise zehn Jahre und mehr. Sie kommen bei einem ETF zwar jederzeit an Ihr Geld, jedoch unterliegt der Aktienmarkt Schwankungen. Wenn Sie schnell Geld benötigen, können erhebliche Kursverluste anfallen. Je länger die Anlagedauer, desto mehr relativieren sich die kurzfristigen Schwankungen.

Ich habe Festgeldanlagen und einen ETF auf dem Index MSCI-World seit 2021. Mit dem ETF habe ich gerade etwas Verlust gemacht. Sollte ich trotzdem dabeibleiben oder aussteigen? Ich benötige das Geld vorläufig nicht.

Den ETF haben Sie gerade einmal zwei Jahre. Solch eine Anlage entwickelt sich erst langfristig über einen Zeitraum von fünf, besser zehn Jahren. Dann können Tiefs ausgeglichen werden. Da Sie das Geld aus dem Fonds aktuell nicht benötigen, lassen Sie es stehen und vertrauen Sie auf die Zeit.

Donald Trump kommt vielleicht wieder an die Macht. Wie wahrscheinlich ist ein Börsen-Crash? Soll ich alle meine Wertpapiere verkaufen?

Wer bei den US-Wahlen gewinnt und welche Auswirkungen dies auf die Weltwirtschaft hat, ist sehr schwer vorherzusagen. Statistisch gesehen sind US-Wahljahre meistens gute Börsenjahre gewesen. Eine Garantie hierfür gibt es aber natürlich nicht. Grundsätzlich sollten schnelle, kurzfristige Vermögensumschichtungen eher vermieden werden. Dadurch entstehen meist unnötig Kosten. Außerdem ist es so gut wie nie möglich, ein perfektes Timing hinzubekommen. Gerade an der Börse zahlt sich ein langfristiges, stetiges Investieren aus.

Lohnt es sich, angesichts der vielen geopolitischen Krisen verstärkt in Gold anzulegen?

Gold weist sehr spezifische Eigenschaften auf. Die Wertentwicklung hängt einzig und allein vom Goldpreis ab, der momentan nominal sehr hoch ist. Es gibt weder Dividenden noch Zinsen. Aus diesem Grund wird empfohlen, Gold nur als Beimischung zu einer ausgewogenen Vermögensanlage zu sehen. Mehr als zehn Prozent sollten es nicht sein.

Ich habe eine Erbschaft gemacht. Da ich bereits in Fonds und Festgelder angelegt habe, überlege ich, in Immobilien zu investieren und eine Wohnung zu kaufen. Oder raten Sie zu einem offenen Immobilienfonds?

Die Frage ist, was Sie möchten. Die Wohnung können Sie vielleicht später selbst nutzen. Andererseits haben Sie Verwaltungsaufwand, und eventuell gibt es Probleme mit Mietern, dem Umfeld oder der Bausubstanz. Offene Immobilienfonds sind eine reine Geldanlage. Sie investieren in verschiedene Immobilien, wodurch eine breite Streuung erreicht und das Risiko minimiert wird.

Ich habe eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen. Ich will das Geld in einem oder anderthalb Jahren für die Renovierung meines Hauses nutzen. Wie kann ich das Geld so lange mit wenig Risiko anlegen?

Festgeld für ein Jahr wäre eine Möglichkeit. Dank des Zinsanstiegs in den vergangenen Monaten gibt es auf Festgeldkonten wieder höhere Zinsen. Bei Banken können Sie aktuell um die vier Prozent Zinsen für Festgeld bekommen.

Ich bin 84 Jahre alt. Ich habe etwa 20.000 Euro auf meinem Sparbuch. Welche Möglichkeiten habe ich, diesen Betrag besser, aber möglichst sicher anzulegen? Risiken möchte ich keine eingehen.

Ihre Ersparnisse können Sie in Tagesgeld- bzw. Festgeld anlegen. Da gibt es deutlich mehr Zinsen als auf Ihrem Sparbuch.