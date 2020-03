14:20 Uhr

Corona-Virus: Was Reisende jetzt wissen müssen

Wegen Corona leerer: Die berühmten Ruinen von Angkor Wat in Kambodscha können länger besichtigt werden.

Nach Israel dürfen Deutsche nicht mehr einreisen, in Moskau müssen sie in Quarantäne. Dennoch wollen die Deutschen an ihren Reiseplänen eigentlich festhalten. Ein Corona-Ticker:

Von Doris Wegner und Lilo Solcher

Das Corona-Virus bringt Tourismus-Unternehmen in Schwierigkeiten und verunsichert Reisende. Das sind die neuesten Entwicklungen:

Toilettenpapier aus Corona-Angst zu hamstern und dennoch an den Urlaubsplänen festhalten, das scheint für viele kein Gegensatz zu sein. 72 Prozent der Deutschen halten nach einer Umfrage des Online-Portals "Urlaubspiraten" an ihren bisher gefassten Urlaubsplänen fest. 86 Prozent gehen davon aus, dass sie im Sommer wie gewohnt verreisen werden. Und neun Prozent haben ihre Reise storniert.

