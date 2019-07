vor 54 Min.

Urlaub der 12.000: Auf Europas größtem Campingplatz

Marina di Venezia gilt als der größte Campingplatz Europas. Wie sind Ferien in einer solchen Masse? Ein Selbstversuch mit Familie

Von Lea Thies

Dio Mio – mein Gott …

Benvenuti – Willkommen …

Damit wir uns erholen können, haben Massimo Battaglio, seine 100 Kollegen vom Campingplatz-Team und die 500 Beschäftigten in den Geschäften und Restaurants allerhand zu tun. Der Südtiroler ist der Client-Manager des Campingplatzes und so etwas wie Premierminister von Marina di Venezia. Häufig ist er auf dem Fahrrad anzutreffen oder im Gespräch mit Gästen – nun sitzt er in seinem Büro gleich rechts neben dem Eingang und erzählt. Von früher zum Beispiel. Als 1958 zwei Freunde aus Bozen und Padua das Grundstück auf der Landzunge vor Venedig von der Gemeinde Cavallino Treporti pachteten und es in einen Campingplatz umwandelten, der noch immer ihren Familien gehört. Sie pflanzten Bäume, legten Wege an, bauten Sanitäranlagen. Camping war damals Trend, und auch die Nähe zur legendären Lagunenstadt sorgte dafür, dass immer mehr Gäste ihre Zelte in Marina di Venezia aufschlugen, Caravans und Wohnmobile unter den Bäumen parkten oder seit ein paar Jahren auch Bungalows buchten, so wie wir nun.

Andiamo – Los geht’s …

Freiheit! Spontanität! Lockerheit! Das ist es ja schließlich, was viele Camper suchen, weshalb sie diesen Urlaubslifestyle so lieben. „Zu uns kommen auch Firmenchefs, die im Berufsleben immer Anzug tragen müssen und hier einfach froh sind, in Flipflops und T-Shirt rumlaufen zu können“, sagt Massimo Battaglio. Camping sei wieder voll im Trend. Und: Camping ist heute keine Frage des Geldes. Interessanter als die Preise sei für viele Stammgäste: „Was gibt’s Neues?“ „Man muss den Gästen schon etwas bieten“, sagt Massimo Battaglio. Zum 50-jährigen Jubiläum gab es beispielsweise den Ausbau des Wasserparks, zum 60-Jährigen die neu gestaltete Ladenstraße von Matteo Thun, für 2020 wird schon an einer Neuerung im Aqua Park geplant.

Che bello! – wie schön … Einer, der Marina di Venezia schon lange kennt, besucht und liebt, ist Michael aus Ulm. Er steht mit seinem Wohnwagen in unserer Nähe und wir sprechen ihn aufgrund des Kennzeichens an. Der 56-Jährige ist mit seiner Familie da: Frau Claudia, 48, Tochter Sandrina, 26, Vater Rudolf aus Senden, 81, Enkeltochter Emma-Marie, 4 – vier Generationen sitzen nun am großen Campingtisch und erzählen. Michael kennt Marina di Venezia schon länger als seine Frau. Vor 34 Jahren kam er zum ersten Mal her. „Damals waren die Sanitäranlagen noch Häuschen in Pilzform und es gab Badekappenpflicht“, erinnert er sich. Dann brachte er seine Frau mit, bald krabbelte seine Tochter durch den Sand – „sie hatte immer ein paar Schnuller in der Hand und man musste nur der Schnullerspur folgen“, erinnert sich Claudia lachend und sagt dann: „Die Kinder sind zur Hälfte in Ulm und hier groß geworden.“ Das Campingvirus hat längst auch ihre vierjährige Enkeltochter erfasst. Damit sie wusste, wann es wieder nach Marina di Venezia ging, hatte Oma ihr heuer extra einen Abreißkalender gebastelt.

Und warum ausgerechnet dieser Campingplatz unter all den anderen an der Lagune, in Italien in Europa? Die Familie hat es auch auf anderen Campingplätzen versucht, aber nirgends hat es ihnen so gefallen wie hier. „Man fühlt sich hier willkommen, alle sind superfreundlich“, sagt Michael und seine Frau ergänzt: „Es ist wie nach Hause kommen. Wir kennen die Menschen hier, sie kennen uns.“ Man kennt sich – das verbindet. Michael hat auch Jahr für Jahr die Karriere eines Straßenkehrers miterlebt, wie der Mann erst mit dem Besen unterwegs war, dann mit einer Kehrmaschine, nun ein Team hat. Sie grüßen sich immer, wenn sie sich sehen. Oder die Klofrau, die all die Jahre dasselbe Wasch- und Toilettenhaus pflegt und einen tollen Job macht. „Die Sanitäranlagen sind wirklich Superlative“, hebt Claudia einen für sie wichtigen Aspekt hervor. Die Familie hat den Platz auch schon weiterempfohlen – so kam es auch, dass aus Michaels Ex-Kollegen und langjährigen Backpacker Andi, 57, ein begeisterter Neu-Camper wurde, der sein Wohnmobil neben Michaels Wohnwagen und Rudolfs Campingbus geparkt hat und nun mit am Tisch sitzt und den Erzählungen von früher lauscht. „Ich finde gut, dass hier auch viel investiert wird“, fasst Michael zusammen. Und ja, sie kommen lieber in der Nebensaison, in den Ferien sei es schon wesentlich voller.

Azzurro – Azurblau …

Arrivederci – Auf Wiedersehen …

Als wir am Donnerstag vor den Pfingstferien auschecken, rüsten sich Massimo Battaglio und sein Team schon für den Urlauberansturm, planen Nachtschichten und Spät-Check-Ins für Freitag ein. Wir bezahlen, bekommen unsere Pässe zurück und lassen die Armbändchen abschneiden. Der Dreijährige will sich nicht davon trennen, kleben daran doch Schwimmbad, Strand, Eis und schöne Erinnerungen …

