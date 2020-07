18:10 Uhr

Aktion der Zeitung: Teilen Sie mit uns Ihren Traumurlaub!

Corona lässt nicht den Urlaub zu, den wir bis dahin gewohnt waren. Daher bieten wir Reisen unserer Leser in die Vergangenheit an. Wer macht mit?

Von Till Hofmann

Der Sommerurlaub steht bevor. Doch es ist kein Urlaub wie jeder andere.

Denn die Corona-Pandemie löst nicht gerade ungetrübte Freude auf die freien Tage aus. Manche lassen sich auch durch das Virus nicht davon abhalten, ins Ausland zu reisen. Andere machen in Deutschland Urlaub.

Und dann gibt es noch die Fraktion, die ihren Urlaub auf „Balkonien“ oder „Terrassien“ verbringen wird – eine ganz neue Erfahrung für die Betroffenen.

Wie sah ihr Traumurlaub aus?

Unsere Zeitung nimmt diesen ungewöhnlichen Sommerurlaub 2020 zum Anlass, um mit Ihnen in Erinnerungen zu schwelgen. Was war Ihr Traumurlaub? Das ist die große Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Hat es Ihnen ein besonders exotischer Ort angetan, den sie einst besucht haben? Oder ist Ihnen der Partner fürs Leben über den Weg gelaufen, den sie ohne diesen Urlaub vermutlich nie getroffen hätten? Haben Sie aus Fremden Freunde gemacht, denen Sie seither regelmäßig begegnen? Oder ist ein eindrucksvolles Erlebnis so nachhaltig haften geblieben, dass Sie es auch nach vielen Jahren noch nicht vergessen haben?

Sie sehen: Ansatzpunkte gibt es genügend. Erzählen Sie uns die Geschichte Ihres Traumurlaubs in Wort und Bild.

Die Story samt Fotos (als jpg-Format in ausreichender Dateigröße im Anhang) schicken Sie bitte an die Mailadresse: redaktion@guenzburger-zeitung.de, Stichwort: Traumurlaub.

Die besten Geschichten werden veröffentlicht

Wir sind bereits gespannt, welchen Stoff Sie uns zum Lachen und Staunen liefern.

Die besten Geschichten werden wir während der Sommerferien in unserer Zeitung veröffentlichen. Vielleicht ist ja die vom Urlaub Ihres Lebens darunter.

