vor 59 Min.

Altes Kieswerk sucht neue Freunde

Ein Förderverein für die Landmarke

Seit Jahren bemühte sich die „Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos“ (Arge Donaumoos) mit Unterstützung der „Initiative Landmarke Donaukies“ um den Erhalt des alten Vollmer-Kieswerkes bei Riedhausen. Der von der Stadt Günzburg gewünschte Eigentumsübergang von der Firma Vollmer an die Arge Donaumoos ist vollzogen (wir berichteten). Nun kann die ehemalige Kiessortier-Anlage zur Kulisse für eine Informations-und Begegnungsstätte werden, die das Thema „Landschaftsentwicklung im Schwäbischen Donaumoos“ am Ort des Geschehens dokumentiert. Dabei soll der Bogen von der Entwicklung des Moores, der Nutzungsgeschichte und den Eingriffen in die Natur in der Vergangenheit zu den Renaturierungsmaßnahmen der Gegenwart geschlagen werden. Der erste Schritt auf diesem Weg ist nun getan.

Die „Initiative Landmarke Donaukies“ hat ihre Aufgabe erfüllt und möchte nun die Umsetzung der Idee zum Projekt als Verein „Freundeskreis Landmarke Donaukies“ begleiten. Hierfür sind weitere Unterstützer willkommen. Die Gründung des Vereins „Freundeskreis Landmarke Donaukies“ findet am Mittwoch, 8. Mai, um 19 Uhr im Brauereigasthof „Zur Münz“ in Günzburg, Marktplatz 25, (Nebenzimmer) statt. (zg)

Für weitere Auskünfte steht die Arge Donaumoos, Telefon 08221 7441, E-Mail: sekretariat@arge-donaumoos.de zur Verfügung.

