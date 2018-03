16:54 Uhr

Arbeitsunfall: 45-Jähriger verletzt sich in Günzburg schwer

Beim Transport eines 170 Kilogramm schweren Edelstahldeckels hat sich ein 45-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 45-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Günzburg schwer verletzt. Ein rund 170 Kilogramm schwerer Edelstahldeckel sollte bei einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße von einem Transportwagen auf eine Palette verladen werden. Wie die Polizei mitteilt, sollte ein 42-Jähriger dazu mit einem Gabelstapler den Deckel vom Wagen heben. Ein 45-Jähriger koordinierte den Einsatz.

Deckel rollt zur Seite und trifft den Arbeiter

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen löste der 45-Jährige die beiden Deckelsicherungen des Transportwagens, bevor der Edelstahldeckel gesichert war. Der Deckel rollte zur Seite und traf dabei den 45-Jährigen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (AZ)

