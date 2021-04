Auch Bund Naturschutz und SPD setzen sich für den Erhalt des Burgauer Schulgartens ein

Das Grün an der Mittelschule in Burgau könnte einer Vergrößerung des unterhalb liegenden Parkplatzes samt Bushaltestelle zum Opfer fallen. Dagegen wehren sich Bürger - und bekommen Hilfe.

Der Plan, die Grünfläche vor der Mittelschule in Burgau für den Ausbau einer Bushaltestelle einzusetzen, erhitzt in der Stadt die Gemüter. So zeigt sich die Ortsgruppe vom Bund Naturschutz (BN) „erschüttert“ über diese Überlegungen, auf die der Verein bereits 2019 von einem Stadtratsmitglied aufmerksam gemacht worden sei. Dass die Planungen nun wieder auflebten und hinter verschlossenen Türen vorangetrieben würden, „macht die Angelegenheit nicht besser“, teilt die erste Vorsitzende des BN-Ortsvereins, Inge Näveke, mit.

Bei einer Begehung habe der BN festgestellt, dass es in diesem Bereich ein grünes Klassenzimmer gebe und dass dort große, schattenspendende Bäume stünden. Das sei somit auch ein optimaler Platz für erholsame Pausen. Näveke zählt aus ihrer Sicht „gewichtige Argumente“ für den Schulgarten auf:

Bereits jetzt sei eine sehr große Fläche in dem Gebiet versiegelt. Das bedeute ein ungünstiges Kleinklima, besonders im Sommer, wenn sich die Fläche aufheizt. Das bedeute aber auch, dass Regenwasser abgeleitet werde, statt zu versickern und die Grundwasservorräte aufzufüllen. Bäume, besonders die größeren, seien Lebensraum für Insekten und Vögel.

Zusätzlich setzten sich in den vergangenen Jahren auch Erkenntnisse aus Psychologie und Soziologie durch. Danach könne der Aufenthalt in Grünräumen Stress lösen und die Menschen glücklicher machen.

SPD: Das Geld kann besser in Burgau investiert werden

Die Burgauer SPD unterstützt ebenfalls den Erhalt des sogenannten Schulgartens. „Dieser kleine Park mit Buchen, Birken und Weiden mitten in der Stadt ist eine Besonderheit und darf nicht einem teuren Parkkonzept zum Opfer fallen. In Bayern verschwinden jeden Tag Freiflächen von ungefähr 15 Fußballfeldern. Sie werden zu Gewerbe- und Baugebieten oder zu Straßen. An dieser Versiegelung darf sich die Stadt Burgau in der Innenstadt nicht beteiligen“, sagt der Ortsvorsitzende Peter Hirsch.

„Der Schulgarten bietet Erholung und Mußezeiten für Schüler und auch ältere Menschen, die gern im Sommer auf den Bänken sitzen“, ergänzt SPD-Stadtrat und -Fraktionsvorsitzender Manfred Kramer. Die diskutierte Variante koste circa 1,2 Millionen Euro. Geld, das die Stadt besser in andere Projekte investieren sollte. Deshalb ist die SPD nur für eine Variante, die den Schulgarten erhält und mit verhältnismäßig geringem finanziellen Aufwand die Verkehrsströme beim Kinderbring- und Holverkehr entzerrt. (zg)