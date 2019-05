10:35 Uhr

Auto kippt bei Unfall um: Fahrer schwer verletzt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstag in Burtenbach im Einsatz gewesen. Ein 83-jähriger Autofahrer hatte seinen Fuß nicht mehr vom Gaspedal bekommen - ein Unfall war die Folge.

Ein Auto ist am Samstagmittag in Burtenbach umgekippt. Der 83-jährige Fahrer war gegen 12.45 Uhr auf der Straße Weg zur Walk unterwegs und wollte nach links auf die Hauptstraße abbiegen. An der Einmündung bekam der 83-Jährige laut seinen Angaben aus unbekannten Gründen seinen Fuß nicht mehr vom Gaspedal, woraufhin er mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer stieß. Das Auto kippte dann seitlich um, der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr Burtenbach befreite den Fahrer durch die Heckklappe aus seinem Fahrzeug. Der 83-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro, meldet die Polizei.

Neben der Feuerwehr Burtenbach waren der Rettungsdienst mit einem Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Einsatzleiter Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizeiinspektion Burgau an der Unfallstelle. (zg, obes)

