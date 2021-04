vor 33 Min.

Bauarbeiten im Günzburger Stadtteil Wasserburg schreiten planmäßig voran

So gehen die Arbeiten an der GZ18 in Wasserburg in den nächsten Tagen weiter.

Die Bauarbeiten an der GZ18 in Wasserburg schreiten nach Angaben des Staatlichen Bauamts in Krumbach planmäßig voran. Witterungsabhängig finden derzeit sowie in den kommenden Tagen voraussichtlich bis zum 20. April die Asphaltarbeiten von den Bahngleisen bis zum östlichen Ortsausgang statt. Der Ablauf der Arbeiten für die nächsten Tage ist wie folgt: vom 12. bis 13. April geht es um eine neue Asphalttragschicht und Asphaltdecke von den Bahngleisen an der Bubesheimer Straße bis zur Kreuzung Werkstraße/Denzinger Straße. Am 14. April betrifft es den Bereich Kreuzung Werkstraße/Denzinger Straße bis zur Günz. Am 14., 19. sowie 20. April ist der Bereich von der Günz bis kurz nach der Kreuzung Wehrhofstraße/Auf der Weide betroffen. Zu all diesen angegebenen Zeiten inklusive des Abends davor und die Auskühlzeit von etwa 24 Stunden sind die entsprechend genannten Bereiche nicht befahrbar. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet diesbezüglich dringend um Beachtung. Mit den direkt ansässigen Firmen, Gewerbetreibenden und Anwohnern wurde laut Pressemitteilung das Konzept abgestimmt. Auch die Leitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr sowie die Müllabfuhr und Busunternehmen wurden informiert. Das Staatliche Bauamt weist ausdrücklich darauf hin, dass für den Durchgangsverkehr großräumige Umleitungen ausgeschildert sind, die auch genutzt werden sollen. Immer wieder komme es zu kritischen Situationen im Baustellenbereich, da sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Sperrungen halten. (zg) Lesen Sie auch: Die Leidenszeit für Anwohner in Wasserburg dauert länger als geplant

Verkehr: Ein Jahr voller Baustellen steht in Günzburg an

Gasleitung in Günzburger Stadtteil Wasserburg aufgerissen

Themen folgen