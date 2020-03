Bauboom in Leipheim

Plus Entgegen der Prognosen ist die Einwohnerzahl in Leipheim gestiegen. Zwei Bauprojekte zeigen, wie groß der Bedarf ist – und welche Herausforderungen es gibt.

Leipheim wächst – und das, obwohl Prognosen noch vor wenigen Jahren davon ausgegangen sind, dass die Einwohnerzahl in der Güssenstadt eher schrumpfen wird. Doch in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Leipheimer von 6800 auf mehr als 7500 gestiegen. Und tatsächlich: Am Ortseingang von Günzburg kommend dominieren Baukräne das Bild. Zwei Bauprojekte , die jetzt beendet beziehungsweise gestartet sind, sind Beispiele dafür, wie sich die Stadt entwickelt – aber auch dafür, welche Herausforderungen Leipheim deshalb zu stemmen hat. Denn Baugrund wird immer teurer und Lücken in der Innenstadt müssen gefüllt werden.

Kaum waren die 21 Eigentumswohnungen, die die BSG Allgäu in der Leipheimer Innenstadt gebaut hat, auf dem Markt, schon haben sie neue Besitzer gefunden. Bei der Einweihung der neuen Wohnungen am Wasserturm – 15 davon sind seniorengerecht – lobt der Leipheimer Bürgermeister Christian Konrad nicht nur, dass generell neuer Wohnraum in der Innenstadt geschaffen worden ist, sondern, dass davon vor allem ältere Bürger profitieren.

Mehr Wohnungen in der Innenstadt

„Es sollte zum einen speziell Wohnraum für Senioren, zusätzlich aber auch Wohnungen im Allgemeinen in der Innenstadt geschaffen werden.“ Vor etlichen Jahren seien die Bürger an den Stadtrand gezogen. Jetzt soll die Innenstadt als Wohnraum wieder attraktiver werden. „Wir stellen seit einigen Jahren fest, dass immer mehr ältere Bürger ihre Häuser am Stadtrand verkaufen, weil ihnen ihre Häuser zu groß geworden sind oder das Haus mit Garten zu viel Arbeit macht“, so Konrad. Dabei entstehe der Wunsch nach einer zentrumsnahen Wohnung – kurze Wege zum Bäcker, Arzt oder zur Apotheke seien dabei ausschlaggebend.

Die Wohnanlage am Wasserturm erfülle all diese Voraussetzungen. Und das ist erst der Anfang: Gleich neben den Wohnungen haben die Arbeiten für drei Reihenhäuser begonnen. Diese sollen vor allem junge Familien ansprechen. Weitere zwölf Reihenhäuser will die BSG Allgäu in der Günzburger Straße ebenfalls für junge Familien bauen. „Wir wollen Wohnungen und Häuser zu einem vernünftigen Preis“, macht Konrad deutlich.

Die Kosten für Bauland steigen

Denn nicht nur die Zahl der Wohnungen und Häuser steigt – für Miete und Baugrund müssen Interessenten deutlich mehr bezahlen als noch vor einigen Jahren. Der Bedarf an neuem Wohnraum sei in allen Generationen und Gesellschaftsschichten vorhanden, sagte Christian Konrad bei einem zweiten großen Bauprojekt , das nun gestartet ist. Die Stadt saniert selbst, fördert die Sanierung von denkmalgeschützten Häusern oder holt sich Investoren ins Boot, die Bauprojekte umsetzen – wie hier die Firma Golani Immobilien. Am Dienstag fand der Spatenstich für vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 34 Wohnungen sowie acht Reihenhäuser beim Friedhofsweg statt.

Wo ist denn im Landkreis Günzburg noch Platz zum Bauen?

Obwohl der Stadt und den Investoren, was die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum betrifft, natürlich auch Grenzen gesetzt werden. Denn sowohl die Grundstücks- als auch die Baupreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen – was am Ende der Endverbraucher, also der neue Eigentümer oder Mieter, deutlich spürt. „Die Erschließungskosten haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht“, sagt Bürgermeister Christian Konrad. Das wirkt sich natürlich auf die Grundstückspreise aus, die sich dadurch enorm erhöhen. „Unterm Strich bleibt der Stadt von diesen erhöhten Preisen nichts“, stellt Konrad deutlich klar.

Der Vorstoß und die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum kam in der Vergangenheit auch immer wieder von der SPD-Fraktion im Stadtrat. Als es um die Schaffung neuer Parkplätze an der Günzburger Straße ging, plädierte die Fraktion zum Beispiel dafür, diese zu überbauen und so neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der Vorschlag wurde damals abgelehnt, die Idee sollte aber im Auge behalten werden.

Neue Baugebiete werden ausgewiesen

Neue Baugebiete, eine Verdichtung der Innenstadt – die Stadt Leipheim fährt mehrgleisig, wenn es darum geht, neuen Wohnraum zu schaffen. Entgegen der Prognosen , die vor einigen Jahren sogar einen Bevölkerungsrückgang in der Güssenstadt vorhergesagt haben, steigt damit die Einwohnerzahl. Mehr als 7500 Menschen leben derzeit in Leipheim , Riedheim und Weißingen – Tendenz steigend, denn ein Ende des Baubooms in Leipheim ist nicht in Sicht. Die Ausweisung neuer Baugebiete steht in den Startlöchern und auch in der Innenstadt hat die Stadtverwaltung noch einige Gebäude und Grundstücke im Auge, auf denen neue Wohnungen entstehen können, verrät Christian Konrad.

