Im Unwetter übersieht ein Autofahrer in Bibertal umgestürzten Baum

Starke Regenfälle beeinträchtigten am Sonntagabend die Sicht für die Autofahrer in der Gemeinde Bibertal. Einem 47-Jährigen wurde ein umgestürzter Baum zum Verhängnis.

Es kündigte sich am Sonntag bereits an und es gab Warnungen der Wetterdienste, dass es in der Region in den Abendstunden schwere Unwetter geben könnte. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto in der Gemeinde Bibertal auf der Straße "Am Raunertshofer Weg" von Silheim in Richtung Raunertshofen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte vorhergesagtes Unwetter mit starken Regenfällen. Der 47-Jährige übersah einen umgestürzten Baum, der quer auf der Fahrbahn lag. Er konnte nicht mehr abbremsen und fuhr darüber.

Es entsteht 20.000 Euro Sachschaden

Das Auto wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Silheim, Kissendorf und Straß im Einsatz, um den Unfallwagen und den Baum zu beseitigen. (AZ)