vor 39 Min.

Brand in leer stehender Halle an der Jettinger Hauptstraße

Auch der neue Lüfter der Feuerwehr Burgau war in Jettingen im Einsatz.

Aufmerksame Zeugen haben am Sonntagabend gegen 19 Uhr einen Brand in einer leeren Produktionshalle an der Jettinger Hauptstraße gemeldet.

Die eintreffende Feuerwehr musste zwei Türen der Halle aufbrechen, um an den Brandort zu gelangen. In der Halle brannten eine Trennwand aus Hartfaserplatten und ein hölzerner Laufsteg. In der Folge war die Halle stark verraucht und wurde von den Kräften der Feuerwehr entlüftet. Dabei kam der neue Großraumlüfter der Burgauer Feuerwehr zum Einsatz. Aufgrund der Größe des Brandobjekts ging dies allerdings nur langsam vonstatten, berichtet die Polizei Um auszuschließen, dass sich Verletzte im Objekt befinden, wurde es durch die Feuerwehr durchsucht.

Letztendlich konnten keine verletzten Personen gefunden werden. Da die Halle abgerissen werden soll, wird der Brandschaden als gering eingestuft. Die Brandursache muss nun ermittelt werden. Es ergaben sich jedoch im Vorfeld des Brandes einige Hinweise, dass sich immer wieder Jugendliche unerlaubt in den leerstehenden Hallen aufhalten sollen. Im Einsatz waren am Sonntagabend Kräfte der Feuerwehren aus Jettingen, Scheppach, Ried, Freihalden, Burgau und Ichenhausen, die Kreisfeuerwehrinspektion, die Polizei sowie das Technische Hilfswerk und mehrere Einheiten des Rettungsdienstes und ein Notarzt. (zg, obes)

