Bürgermeisterin von Haldenwang: „Trotz Corona guter Dinge“

In der Gemeinde Haldenwang gibt es derzeit einige größere Projekte, darunter der Bau des Kindergartens in Konzenberg. Bürgermeisterin Doris Egger zeigt sich trotz Corona zuversichtlich. Auch wenn es nicht einfach sein werde, die Erwartungen und die gesteckten Ziele einzuhalten, wie sie im Interview sagt.

Plus Doris Egger ist seit Mai Bürgermeisterin der Gemeinde Haldenwang. Sie ist dort die erste Rathauschefin. Wie sich die ersten Monate gestalteten.

Von Peter Wieser

Frau Egger, wie haben Sie denn die ersten Monate als Bürgermeisteirn gestaltet?

Doris Egger: Das war wie beim Antritt einer neuen Arbeitsstelle: Alles erst einmal kennenlernen und sich mit den Abläufen vertraut machen. Aber ich hatte vom ersten Tag an und nicht zuletzt durch die herzlichen „Willkommens-Gesten“ der Mitarbeiter das Gefühl, gut angekommen zu sein.

Corona und der Lockdown – Ihr Start fiel in eine nicht gerade einfache Zeit. Wie geht man damit um?

Egger: Die Situation hat von jedem von uns viel abverlangt – zum Teil noch immer. Da bleibt nur eines: flexibel reagieren.

Sie blicken auf zwölf Jahre kommunale Erfahrung zurück, sechs Jahre im Gemeinderat Röfingen und anschließend in Haldenwang. Jetzt stehen Sie an der Spitze. Was war da für Sie besonders stressig?

Egger: Am Anfang gibt es Vieles, was man lernen muss. Das hat mich schon gefordert. Aber als stressig will ich das nicht bezeichnen, ich wusste, was mich in etwa erwartet. Vielmehr war es erfreulich, dass wir sehr wichtige und dringliche Themen abschließen konnten. Ich denke da an den Haushaltsplan 2020 oder an die Neuberechnung der Wassergebühren für Eichenhofen und Hafenhofen. Ja, und am vergangenen Wochenende gab es für mich einen ganz besonderen Moment: Meine erste standesamtliche Trauung. Ein wunderbares Gefühl, aber zugegeben, ein bisschen Nervosität war schon dabei.

Ihr Vorgänger Georg Holzinger war 24 Jahre Bürgermeister. Gleichzeitig hatte die Gemeinde Haldenwang bisher noch nie eine Bürgermeisterin. Was war das für ein Gefühl?

Egger: Offen gesagt: Nach 24 Jahren Georg Holzinger ist die Erwartungshaltung der Bürger sehr hoch. Mein Anspruch, dieser gerecht zu werden aber genauso. Ich weiß, dass bei weiblichen Führungspersönlichkeiten ein Quäntchen kritischer hingeschaut wird. Aber da bleibe ich gelassen und freue mich, dass ich als erste Frau dieses Amt innehaben darf. Es kommt nicht auf das Geschlecht, sondern auf die Kompetenzen an.

Die Gemeinde Haldenwang hat eine ganze Menge vor: Kindergartenbau in Konzenberg, die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans sowie das Feuerwehrhaus, das kurz vor seiner Vollendung steht. Lassen sich die Projekte in der derzeitigen Situation auch wie geplant umsetzen?

Egger: Das Feuerwehrhaus für die Ortsteile Hafenhofen, Eichenhofen und Konzenberg, abgekürzt „HaEiKo“, ist so gut wie fertig. Wir überlegen, wie unter den jetzigen Bedingungen die Einweihung stattfinden könnte. Auch der Bau des Kindergartens schreitet mit großen Schritten voran. Im Dezember sollen die Kinder einziehen. Bei den voraussichtlichen Kosten von 2,9 Millionen Euro rechnen wir mit Zuschüssen von etwa zwei Millionen Euro. Wenn dann der alte Kindergarten noch saniert ist, haben wir Platz für insgesamt 155 Kinder. Auch die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ist in den Endzügen. In der Sitzung am 16. September werden wir ihn vorstellen und mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss finalisieren. Am 28. September findet eine Bürgerversammlung statt, in der die aktuellen Themen vorgestellt werden, auch hinsichtlich des Flächennutzungsplans und dem darin vorgesehenen Gewerbegebiet. Wir möchten sowohl unseren Gewerbetreibenden Platz als auch ortsnahe Arbeitsplätze bieten. Ich kann behaupten, dass wir trotz Corona gut vorankommen. Es wird nicht immer einfach sein, die Erwartungen und gesteckten Ziele einzuhalten, aber ich bin guter Dinge.

Die Gemeinde Haldenwang stand in der Vergangenheit finanziell stets gut da. Wie sehen Sie die Auswirkungen von Corona für die kommenden Jahre?

Egger: Wie das in den kommenden Jahren aussehen wird, kann niemand voraussagen. Gespräche mit verschiedenen ortsansässigen Firmen haben bestätigt, dass diese bislang wenig Auswirkungen der Corona-Pandemie erfahren mussten. Ich freue mich für unsere Handwerksbetriebe und das stimmt mich sehr zuversichtlich.

Im Wahlkampf haben Sie das Schaffen von Wohnraum und einer gesicherten Wasserversorgung als auch den Ausbau der Infrastruktur sowie die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs als sehr wichtige Projekte genannt. Gibt es Dinge, die Sie in den kommenden Monaten anstoßen möchten?

Egger: Was das Schaffen von Wohnraum betrifft, sind wir mit dem Baugebiet in Konzenberg mittendrin. Nächstes Jahr können wir 28 weitere Bauplätze anbieten. Zudem möchte ich das Thema Ortskerngestaltung, die Belebung des Altdorfs, angehen. Es ist schade, wenn um unsere Dörfer ein Neubaugürtel entsteht und der eigentliche Ortskern „verarmt“. Das wird ein längerer Prozess sein, der mit Beteiligung der Bürger wachsen muss. Zum Thema Wasserversorgung kann ich sagen: Wasser ist unser wichtigstes Gut, mit dem wir sorgsam umgehen und uns erhalten müssen. Unsere Brunnen sind in den 60er-Jahren entstanden und müssen alle saniert werden. Die Gemeinden Landensberg, Röfingen und Haldenwang haben sich zusammengetan, einen gemeinsamen Brunnenstandort zu finden, um in den nächsten Jahrzehnten unsere Wasserversorgung zu sichern. Auch beim Ausbau der Infrastruktur wurde mit dem Anschluss an das bayernweite Projekt Gigabitausbau der erste Schritt getan. Derzeit findet die Markterkundung statt. Die Weiterentwicklung des Nahverkehrs ist ein langfristiges Projekt, das wir mit unseren Politikern vor Ort angehen müssen. Mein Ziel ist es, dass unsere Bürger ähnliche Möglichkeiten wie die Stadtbewohner haben. Beispielsweise mit wabenübergreifenden Tarifen beim Flexibus. Für Bus, Bahn oder Flexibus sollte es eine Monatskarte geben, die entsprechenden Spielraum bietet. Auch die Fahrpläne sollten mit kürzerer Taktung oder mehr Fahrten in den Hauptzeiten überarbeitet werden. Ich weiß, dass dies eine große Herausforderung ist.

Bleibt neben Ihrem Amt als Bürgermeisterin auch noch Zeit für Freizeit und Hobbys?

Egger: Meine Tage sind tatsächlich gut ausgefüllt, aber ich nehme mir dennoch dafür Zeit. Stimmt der Ausgleich zwischen öffentlichem Leben und dem privaten, kann ich gute Arbeit leisten und allem gerecht werden. Ich bin ein Naturmensch, bin gerne im Garten oder draußen mit unseren vier Dackeln unterwegs.

Was sagt denn Ihre Familie dazu, dass Sie Bürgermeisterin sind?

Egger: Die steht voll hinter mir. Zumal der Großvater meines Mannes der Bürgermeister von Haldenwang und meine Mutter die Zweite Bürgermeisterin in Landensberg waren. Da ist die Freude umso größer, dass ich in diese Fußstapfen getreten bin.

