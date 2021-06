Burgauer bekommen Briefe von Inkassobüros: Polizei warnt

Nachdem Bürger in Burgau Briefe von Inkassobüros erhalten haben, teilt die Polizei mit: Auf keinen Fall soll man auf die Schreiben eingehen und etwas bezahlen.

Mehrere Bürger haben sich am Montag an die Polizeiinspektion Burgau gewandet: Sie hatten Schreiben von Inkassobüros erhalten. Darin wurde behauptet, dass sie verschiedene Dienstleistungen in Auftrag gegeben, aber dafür nicht bezahlt hätten. Deshalb sollten die angeschriebenen Personen meist dreistellige Beträge an das Inkassobüro überweisen.

Alle Schreiben entbehrten einer rechtlichen Grundlage, teilt die Polizei mit. Keiner der Betroffenen hatte entsprechende Verträge abgeschlossen. Die Beamten der Polizei Burgau nahmen Anzeigen wegen Betruges auf.

Gleichzeitig warnen sie, den Aufforderungen dieser unseriösen Schreiben zu folgen und Geld zu überweisen. Oftmals helfe eine Recherche im Internet bei verschiedenen Verbraucherzentralen. Dort gebe es Listen, auf denen die "schwarzen Schafe" unter den Inkassobüros aufgelistet sind. (AZ)