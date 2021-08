Drei Premieren in neuer Spielzeit des Neuen Theaters Burgau

Ein Stück über Nazi-Deutschland, die Suche nach der Liebe im Internet und ein ungewöhnlicher Ausflug: Das ist die Mischung von September bis Dezember in Burgau.

Die Witterung war oft schwierig, doch das Neue Theater Burgau freut sich über stets gut besuchte Vorstellungen des Sommerstücks "Adelheid, Markgräfin von Burgau" im Schlosshof. Auch für den Rest des Jahres ist einiges geplant, dann aber wieder in der gewohnten Spielstätte an der Robert-Bosch-Straße. Eine Vorschau.

So steht für die Spielzeiteröffnung am Samstag, 18. September, um 20 Uhr die beliebte Improvisationsshow "Flotte Lotte" auf dem Programm, am Freitag, 24. September, und weiteren Terminen ist die bekannte Komödie "Hamlet for You" zu sehen. Kindertheater ist am Sonntag, 3. Oktober, um 16 Uhr und am Sonntag, 7. November, zur selben Uhrzeit angesagt.

Die erste Premiere der Spielzeit ist am Samstag, 16. Oktober, um 20 Uhr: "Empfänger unbekannt". Nach einem Roman von Kressmann Taylor spielen Olaf Ude und Matthias Klösel, Regie führt Jörg Schur. In 18 Briefen und einem Telegramm wird die Geschichte des Deutschen Martin Schulze und seines Freundes Max Eisenstein, einem amerikanischen Juden, erzählt. Sie leben Anfang des 20. Jahrhunderts in San Francisco und betreiben eine Kunstgalerie. Martin kehrt 1932 nach Deutschland zurück, ein Briefwechsel beginnt. Schreiben an seine Schwester bekommt Max mit dem Vermerk "Empfänger unbekannt" zurück - woraufhin er den Freund kontaktiert, denn in Nazi-Deutschland ist sie in Gefahr. Doch Martin hegt Sympathien für die Nationalsozialisten.

Von der Suche nach der Liebe und einem ungewöhnlichen Ausflug

Zwei weitere Premieren gibt es am Samstag, 13. November, um 20 Uhr mit "Die Tür nebenan" und am Sonntag, 28. November, um 16 Ihr mit dem Familientheater "Ein Schaf fürs Leben". Im ersteren Stück spielen Dörte Trauzeddel und Wini Gropper, Regie führt Vera Hupfauer. Die Komödie von Fabrice Roger-Lacans handelt von einer Psychologin, die eigentlich selbst Hilfe bräuchte. Ihr Nachbar, der auf derselben Etage wohnt, verkauft Joghurt und dröhnt sich in seiner Freizeit mit klassischer Musik zu. Sie hassen sich, sind aber im Internet auf der Suche nach der Liebe ...

Im anderen Stück, in dem Dörte Trauzeddel und Matthias Klösel spielen und Vera Hupfauer Regie führt, stapft der hungrige Wolf in einer kalten Winternacht durch den Schnee auf der Suche nach einem Leckerbissen. Die Freude ist groß, als er auf ein junges Schaf trifft. Er überredet es zu einem Ausflug und will es möglichst bald verspeisen. Das arglose Schaf ist begeistert von dem höflichen, gebildeten Wolf und dem nächtlichen Ausflug. Ihre Reise endet ganz anders als gedacht.

Die "Flotte Lotte" gibt es übrigens als Weihnachtsspecial am 17. Dezember um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Theater donnerstags von 16 bis 18 Uhr und am Infotelefon unter 0177/5892585 sowie im Internet unter www.neues-theater-burgau.de. (AZ)