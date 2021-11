Burgau

Handelsverein will Burgauer Ober- und Unterstadt stärker vernetzen

Wie bereits 2019, wird bei der "Langen Einkaufsnacht" des HGV am 19. November die Burgauer Innenstadt wieder illuminiert.

Plus Harald Dalm und Michael Hackenberg führen weiterhin den Handels- und Gewerbeverein Burgau. Was in diesem Jahr noch ansteht.

Von Peter Wieser

Bei seiner Jahreshauptversammlung hat der Handels- und Gewerbeverband Burgau über die Probleme des Handels in der Stadt gesprochen. Man sei bemüht, der Problematik des Aussterbens einer Innenstadt, wovon viele Städte betroffen seien, entgegenzusteuern, so Dalm, der mit seinem Vertreter Michael Hackenberg für das Engagement großes Lob erhielt. Dalm verwies auf intensive Gespräche, wie man was generieren könne, sowie auf das kommunale Förderungsprogramm der Stadt Burgau zum Um- und Neubau von Geschäftsräumen im Rahmen der "Sanierung Altstadt“. Zweier Geschäftsaufgaben im Jahr 2021 stand immerhin der Gewinn von elf neuen HGV-Mitgliedern gegenüber.

