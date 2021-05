Burgau

Kampf gegen Leerstände: Die Burgauer Innenstadt soll gefördert werden

In der Burgauer Innenstadt nehmen die Leerstände zu.

Plus Geschäftsaufgabe hier, veränderte Nutzung von Ladenlokalen dort: Die Burgauer Innenstadt ist im Wandel. In keinem Guten, findet der Stadtrat. Er will etwas dagegen tun.

Von Christian Kirstges

Wie so viele Innenstädte ist auch die Burgauer durch eine zunehmende Zahl von Leerständen geprägt - Corona hat diese Entwicklung weiter beschleunigt. Nun hat die CSU-Fraktion im Stadtrat den Antrag gestellt, ein Förderprogramm aufzulegen, um das Zentrum der 10.000-Einwohner-Stadt zu beleben. Grundsätzlich fand die Idee Zustimmung. Doch über das Wie wurde kontrovers debattiert, ja fast schon gestritten.

