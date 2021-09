Lkw-Unfall in der Römerstraße in Burgau: Polizei sucht Zeugen

Aussage gegen Aussage steht bei einem unklaren Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Burgau. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen könnten.

Ein Verkehrsunfall mit etwa 9000 Euro Sachschaden beschäftigt die Beamten der Polizeiinspektion Burgau. Am Montagnachmittag waren in der Römerstraße ein 56-jähriger Fahrer mit einem Lastwagen, gefolgt von einer 56-jährigen Autofahrerin, in Richtung der Einmündung zur Staatsstraße unterwegs. Vor der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Lkw-Fahrer in Burgau behauptete, dass das Auto ihm aufgefahren sei

Gegenüber den Beamten gab der vorausfahrende Lastwagenfahrer an, dass auf sein Fahrzeug aufgefahren wurde. Die Autofahrerin sagte hingegen aus, dass der Lkw rückwärts auf ihr Fahrzeug aufgefahren war. Neutrale Zeugen gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht nun Augenzeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Sie sollen sich unter Telefon 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)

