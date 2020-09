vor 1 Min.

Commerzbank-Filiale in Günzburg bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Die Commerzbank-Filiale in Günzburg bleibt vorerst weiter geschlossen.

Plus Die Commerzbank hält wegen Corona viele Standorte momentan geschlossen - und will viele Filialen danach nicht mehr öffnen. Ist auch Günzburg einer von 200 Standorten ohne Zukunft?

Von Christian Kirstges

Die Commerzbank will 200 ihrer noch 1000 Filialen bundesweit aufgeben. Teils werden Zweigstellen zusammengelegt. Gerade die Standorte, die corona-bedingt derzeit nicht geöffnet sind, werden nicht mehr aufgesperrt. Auch die Filiale in Günzburg ist derzeit „vorsorglich geschlossen“, wie es auf der Internetseite des Unternehmens heißt. Bedeutet das also, dass auch diese Zweigstelle wegfallen wird?

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Sprecherin Renate Christ: Wegen der gestiegenen Corona-Zahlen werde die Commerzbank-Filiale in Günzburg „zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern bis auf Weiteres geschlossen bleiben“. Die Mitarbeiter seien für die Kunden auch weiterhin persönlich erreichbar.

Commerzbank-Filiale Günzburg soll nicht dauerhaft zu bleiben

Entweder telefonisch unter der Rufnummer vor Ort, oder persönlich in den Filialen Biberach und Ulm. In Günzburg stehe für die Bargeldversorgung weiter ein Geldautomat mit Einzahlfunktion bereit, außerdem gebe es einen Kontoauszugsdrucker. Alle Dienstleistungen könnten auch auf der Internetseite der Bank abgerufen werden. Und was die Zukunft angeht: "Derzeit gibt es keine Planungen, die Filiale zu schließen.“

