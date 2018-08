vor 33 Min.

Den Landsleuten will er deutsche Tugenden vermitteln

Vieles von dem, was Pfarrer Francis Tegete während seiner Urlaubsvertretung in Ichenhausen lernt, will der Tansanier auch seinen Landsleuten daheim vermitteln. Pünktlichkeit und Fleiß gehören dazu.

Zwölf Priester aus dem Ausland helfen in der Urlaubszeit in katholischen Pfarreien im Dekanat aus. Francis Tegete kommt seit Jahren nach Ichenhausen.

Von Irmgard Lorenz

Er kommt als Aushilfspriester im Sommer und kehrt nach ein paar Wochen als eine Art Entwicklungshelfer in sein Heimatland Tansania zurück. Pfarrer Francis Tegete, 47, vertritt derzeit den katholischen Ichenhauser Stadtpfarrer Pater Jonas Schreyer sowie die Patres Shiju und Joachim in St. Johannes Baptist. Er ist in diesem Sommer einer von zwölf Aushilfspfarrern im Dekanat, die aus Tansania, Nigeria, Sri Lanka, Indien, Uganda, Polen, der Ukraine und aus Rumänien nach Schwaben kommen.

Weil die Seelsorge auch in der Urlaubszeit aufrecht erhalten werden muss – und damit sind nicht nur die Gottesdienste an Sonn-, Feier-und Werktagen gemeint, sondern auch Kasualien wie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen –, ist es in vielen katholischen Pfarreigemeinschaften üblich, Priester der Weltkirche im Sommer um Hilfe zu bitten. „Vielen Pfarreien ist es zudem ein wichtiges Anliegen, während der Ferien einen Gastpriester aus der Weltkirche zu haben“, sagt Karl-Georg Michel, Pressestellenleiter des Bistums.

Profitieren können davon offensichtlich beide Seiten. Wobei Pfarrer Francis Tegete schon gleich, nachdem er sich kurz vorgestellt hat, zu einem wesentlichen Punkt kommt. „Es geht nicht um das Geld!“, betont er. „Es geht um etwas Höheres.“ Für ihn sind das Verbundenheit und Dankbarkeit – und da wären wir doch beim Thema Geld. Der 2002 geweihte Priester, der vor zehn Jahren in Innsbruck noch mal studiert und neben seinem Magister in Theologie auch promoviert hat und seit 2012 jeden Sommer nach Ichenhausen kommt, verdankt den Spendern dort ein Auto. Das nutzt er für den Pastoraldienst in Mbeya, wo er an der katholischen Universität Dozent ist und zugleich Seelsorger. Für Studenten aller Religionen, betont er, egal ob katholisch, evangelisch oder muslimisch.

Er hat weit mehr gelernt als Theologie und Sprache

Auch für den Bau des Pfarrhauses und die aktuell im Bau befindliche Kirche für 400 Menschen hat Pfarrer Francis in Ichenhausen Spenden bekommen. Die Kirche hat inzwischen schon Fenster und ein Dach, das Mauerwerk ist verputzt, sagt er stolz. Sein nächster großer Wunsch ist ein Hörsaal beim Pfarrhaus für die Studenten der Universität, egal, ob sie Lehramt, Informatik, Jura oder Betriebswirtschaft studieren. Denn Pfarrer Francis, der vor seinem Studium in Innsbruck Deutsch gepaukt hat und es mittlerweile nahezu fehlerfrei beherrscht, hat nach eigenen Worten bei jedem seiner Aufenthalte in Österreich und Deutschland noch weit mehr gelernt als Theologie und die Sprache.

„Ich lerne den Fleiß der Menschen hier kennen“, sagt er, „wie sie die Zeit schätzen und wie sie Ordnung haben.“ In diesen Sätzen schwingt Bewunderung mit. Er erkläre seinen Landsleuten, dass der von vielen Afrikanern bewunderte Reichtum und Wohlstand Europas kontinuierlicher Arbeit zu verdanken ist. „Was ich lerne, muss ich zu Hause weitergeben“, sagt Francis Tegete, „wir müssen fleißig sein, damit es im Land aufwärts geht.“

An seine Familie in der Heimat denkt er oft

Seine Eltern haben ihm das vorgelebt und durch den Verkauf von einigen ihrer Kühe und durch den Verkauf selbst gebrauten Bieres sein Schulgeld bezahlt. An seine Familie, den verstorbenen Vater, die Mutter, Geschwister und Freunde denkt er oft, wenn er fast 8000 Kilometer weit weg in Ichenhausen ist. „Und wenn ich zu Hause bin, habe ich Heimweh nach Deutschland.“ Auf Dauer hier zu bleiben, komme aber nicht infrage für ihn, denn er wolle ja sein Heimatland voranbringen.

In den Wochen in Ichenhausen genießt er die Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit der Pfarreimitglieder und isst gerne mal Wiener Schnitzel mit Pommes, das ihm ein wenig die geliebte Speise Ugali ersetzt, eine Polenta aus Mais, die in Tansania mit Gemüse oder Fleisch gegessen wird. Vor ein paar Tagen hat Francis Tegete die Wallfahrtskirche Allerheiligen besucht, er war am Silbersee und in Maria Vesperbild. Auch Ausflüge zur Charlottenhöhle und in die Breitachklamm in früheren Jahren haben den Tansanier beeindruckt.

Dieses Mal lebt er bei einer Familie in Ebersbach

Zum ersten Mal logiert der Aushilfspfarrer nicht im Pfarrhaus, sondern bei einer Familie in Ebersbach, und weil sein Führerschein hier nicht gilt, fährt der Aushilfspriester Fahrrad oder lässt sich von Gemeindemitgliedern chauffieren. Auch Einladungen zum Essen bekommt er von manchen Familien. Die gegenseitige Freude, sich nach einem Jahr wieder zu begegnen, sei groß.

Besondere Freude hat Pfarrer Francis auch an den Taufen. In Waldstetten hat er die kleine Luana getauft, von zwei weiteren Täuflingen weiß er schon. Und auch eine Beerdigung wird er nächste Woche halten. Das ist hier ganz anders als in seiner Heimat. Sehr, sehr emotional gehe es bei Beerdigungen in Tansania zu, sagt Pfarrer Francis, es werde gesungen und getrommelt und vor allem hemmungslos geweint und geklagt. Die Trauerfeier kann schon mal eine ganze Woche dauern, von weit her kommen die Menschen und bringen Lebensmittel wie Getreide und Hühnchen für die gemeinsame Zeit mit.

Er will auch Fleiß und Pünktlichkeit vermitteln

Auch die Gottesdienste in Tansania sind anders. Während zur Sonntagsmesse in Ichenhausen vielleicht 80 bis 90 Gläubige kommen, feiert er in Mbeya den Gottesdienst am Sonntagmorgen mit bis zu 500 Menschen. Und: Bei Pfarrer Francis beginnt die Messe pünktlich um 7.30 Uhr. Die Gläubigen in seiner Heimat, sagt Francis Tegete, hätten sich schon daran gewöhnt, dass er das anders als in Afrika meistens üblich handhabt.

Schließlich will er in seiner Heimat ja Tugenden wie Fleiß und Pünktlichkeit vermitteln. Über seine Arbeit an der Universität und sein Wirken in den Pfarrgemeinden berichtet Pfarrer Francis Tegete übrigens bei einem Bilderabend am Donnerstag, 16. August, im Heinrich-Sinz-Haus in Ichenhausen ab 20 Uhr.

So läuft die Urlaubsvertretung bei den Katholiken

Kontakt Die meisten Aushilfspfarrer studieren und leben gerade in Europa und nutzen laut Pressestelle des Bistums Augsburg die Urlaubsvertretung, um ihre Sprachkenntnisse auszubauen.

Koordination Im Bischöflichen Generalvikariat laufen Wünsche der Ortspfarrer nach Vertretung und Bewerbungen von Priestern zusammen.

Finanzen Für die Urlaubsvertretung gibt es eine Aufwandsentschädigung, die versteuert werden muss. Die Aushilfspfarrer sind bei der Sozialversicherung angemeldet. Unterkunft und Verpflegung werden ihnen gestellt, Reisekosten teilweise erstattet.

So läuft die Urlaubsvertretung bei den Evangelischen

Struktur Auch evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer müssen und wollen Urlaub haben, allerdings greift die evangelische Kirche nicht auf ausländische Pfarrer als Vertretung zurück. „Wir haben eine ganz andere Struktur“, sagt der Günzburger Pfarrer Alexander Bauer, der gerade seinen Kollegen Friedrich Martin vertritt. Alexander Bauer spricht von der „glücklichen Fügung“, dass es in Günzburg ohnehin zwei Pfarrstellen gibt. „Die Personalsituation ist in der evangelischen Kirche vielleicht nicht so angespannt wie bei den Katholiken“, sagt er. Pfarrkonferenzen, die während des ganzen Jahres regelmäßig stattfinden, regeln in anderen Gebieten auch die Urlaubsvertretungen.

Das bedeutet für die Pfarrer untereinander ein Geben und Nehmen - und: „Das haut auch immer hin“, sagt Pfarrer Bauer, „da gibt es keine Ausreißer.“ Für jeden Pfarrer sind, dank dieser Absprache unter den Kollegen, im Sommer drei Wochen Urlaub möglich. Alexander Bauer vertritt derzeit im Rahmen dieser Absprachen auch den evangelischen Pfarrer Peter Gürth in Burgau.

Ruheständler Pfarrer im Ruhestand helfen bei Vertretungen „nicht nur im Urlaub, aber da ganz besonders“, sagt Alexander Bauer und fügt noch hinzu: „freiwillig und mit sehr viel Liebe.“

Arbeitsbelastung Die kann laut Pfarrer Bauer während einer Urlaubsvertretung unterschiedlich groß sein. „Das entscheidet Gevatter Hein“, sagt er. Todesfälle und Beerdigungen lassen sich schließlich nicht planen, Taufen und Eheschließungen hingegen schon.

Predigtplan Für die Sommerferien arbeitet der Leipheimer Pfarrer Gerhard Oßwald immer einen Predigtplan aus, nach dem die Pfarrer, die gerade nicht in Urlaub sind, mit ihrer Predigt „auf Rundreise“ (Alexander Bauer) gehen. Dazu müssen sich die Seelsorger hinsichtlich der Themen gut absprechen. Die Gottesdienstbesucher freuen sich oft über die Abwechslung, einen fremden Prediger zu hören. Bauers Predigtthema für den Sonntag kommt aus der Apostelgeschichte, es geht um den Kämmerer aus dem Morgenland.

