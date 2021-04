Den Plakat-Wildwuchs eindämmen

Warum der Kötzer Gemeinderat eine abschließende Entscheidung verschiebt

Ob es vor der Bundestagswahl im Herbst noch klappt, ist offen und weil die Verwaltungsarbeit durch Corona erschwert ist, eher unwahrscheinlich. Fest steht aber, dass die Gemeinde Kötz den Plakatierungswildwuchs vor Wahlen in geordnete Bahnen lenken will. Geschäftsstellenleiterin Yvonne Hartmann hat dem Gemeinderat dazu einen Satzungsentwurf vorgelegt.

In der Sitzung kam dann die Frage auf, ob man nicht mit einer generellen Lösung auch für Plakate von Veranstaltungen Flächen anbieten soll. Der Beschluss über die Plakatierungsverordnung wurde vertagt. Eine solche Verordnung soll sicherstellen, dass Plakatierung nur noch auf von der Gemeinde Kötz zur Verfügung gestellten, ortsfesten Plakatwänden zulässig ist. Gleichzeitig sollen die Plakatierenden verpflichtet werden, ihre Anschläge nach einem festgelegten Zeitraum wieder zu entfernen. Grundsätzlich gilt, dass Wahlplakate überall aufgestellt oder aufgehängt werden dürfen, solange dadurch keine Gefährdung entsteht. Privateigentum ist tabu, ebenso kommen wegen der Neutralitätspflicht öffentlicher Einrichtungen Gebäude wie Schulen oder Rathaus für Wahlwerbung nicht infrage.

Um dem Gleichbehandlungsgrundsatz gerecht zu werden, müssen auf solchen Plakatwänden gleich große Felder vorgegeben werden. Zudem muss jede Partei oder Wählergruppierung die Möglichkeit bekommen, ihr Plakat anzubringen. Hartmann stellte in diesem Zusammenhang die Frage, wie groß Plakatwände sein müssten, immerhin waren 2017 bei der Bundestagswahl 48 Wählergruppen und Parteien zugelassen. Allerdings sei wohl kaum zu erwarten, dass tatsächlich so viele Gruppierungen und Parteien in Kötz plakatieren wollten.

Angedacht seien jedenfalls mobile Stellwände mit sechs Feldern auf einer Größe von insgesamt 2,5 auf 2,5 Metern, die in fest einbetonierte Bodenhülsen gestellt werden. Damit wäre man, je nach Menge der Plakate, flexibel. Zudem regte die Geschäftsstellenleiterin an, eine Regelung für die Vergabe der Plätze an den Plakatwänden zu erarbeiten. Gelten sollte die Plakatierungsverordnung für Anschläge in Zusammenhang mit Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheidungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Die Geschäftsstellenleiterin ist mit dem gemeindlichen Bauhof das Gemeindegebiet nach eventuellen Standorten abgefahren. Diese müssten auf gemeindlichem Grund sein und sollten für Fußgänger, wie auch für Autofahrer, verkehrsgünstig gelegen sein. Je zwei Standorte in jedem der drei Ortsteile wurden dabei gefunden, aber die Standortfrage rückte bei der Gemeinderatssitzung weit in den Hintergrund.

3. Bürgermeister Valentin Christel plädierte dafür, die Plakatwände nicht nur vor Wahlen zur politischen Werbung zur Verfügung zu stellen, sondern sie dauerhaft auch für Veranstaltungsplakate stehen zu lassen. Damit könne das wilde Plakatieren an beliebigen Stellen eingedämmt werden, hofft er. Auch Gemeinderat Michael Seitz sprach sich dafür aus, die Werbung für Veranstaltungen einzubinden: „Wenn, dann machen wir es doch gleich gescheit.“

Über diese Frage entspann sich ein Für und Wider, bei dem sich die Tendenz zu einer umfassenden Lösung auch für Veranstaltungswerbung abzeichnete. Lediglich Gemeinderat Alois Gast warnte davor, zentrale Plätze mit solchen Plakatwänden, an denen dann womöglich die Anschläge verwittern und hässlich werden, zu „verunstalten“.

Marginal wurde bei diesen Diskussionen die Frage nach den möglichen Standorten. Seitz schlug vor, in der nächsten Bauausschusssitzung darüber zu beraten und dem Gemeinderat dann Vorschläge zu machen. Folglich wurde das Thema Plakatierungsverordnung vertagt.