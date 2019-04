11:20 Uhr

Der SC Ichenhausen ist auf bestem Weg zum Traumziel

Wie der SC Ichenhausen trotz eines frühen Platzverweises zum verdienten 2:0-Heimsieg gegen Olching kommt.

Von Jan Kubica

Ab jetzt hat es der SC Ichenhausen in eigener Hand, den Traum vom dritten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga zu verwirklichen. Der verdiente 2:0-Heimsieg gegen den Tabellennachbarn SC Olching hievte die Elf von Trainer Oliver Unsöld auf genau diese Position in der Rangliste.

Vor lediglich 80 Zuschauern im Hindenburgpark zeigten beide Mannschaften sehenswerte Spielzüge, wobei die Gastgeber aus ihren Kombinationen mehr Chancen kreierten als die Oberbayern. Aufseiten der Olchinger war das Streben um den Torerfolg meistens an der Strafraumgrenze beendet – auch ein Verdienst der SCI-Abwehr, zweifellos. Die Hintermannschaft musste im Verlauf der zweiten Halbzeit allerdings zwei personelle Schwächungen verkraften. Der zuletzt überzeugende Innenverteidiger Waldemar Schaab verletzte sich und musste gut zehn Minuten vor Schluss das Spielfeld räumen. Ob er am 1. Mai im Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Landsberg dabei sein kann, ist fraglich. Sicher fehlen wird seiner Mannschaft dann Torwart Liridon Rrecaj. Er sah am Samstag die Rote Karte, nachdem er einen allein auf ihn zulaufenden Olchinger knapp vor der Strafraumgrenze gefoult hatte. Es war gewiss kein Brutalo-Vergehen, aber Schiedsrichter Nico Keiser konnte die Notbremse gar nicht anders bewerten.

Ichenhausen hat die besseren Gelegenheiten

Für Rrecaj ging Patrick Wild in den Kasten (Angreifer Denis Nickel verließ das Feld). Der vor der laufenden Spielzeit vom TSV Offingen zum SCI gewechselte Schlussmann hatte in der verbleibenden halben Stunde aber nur eine wirklich brenzlige Situation zu überstehen: Den unmittelbar auf den Platzverweis folgenden Freistoß setzte Roman Fuchs an den Querbalken.

Deutlich mehr klare Gelegenheiten erspielten sich die Einheimischen. Das 1:0 hätte schon früh fallen können, aber mehr als eine Halbzeit lang bewahrte Olchings Torwart Stefan Held die Seinen vor einem Rückstand. Den Versuch von Janick Reitz nach einer schönen Hereingabe von Benjamin Sturm klärte Held mit dem Fuß (15.). Anschließend blieb er im Duell mit Kilian Kustermann zweimal Sieger. Zunächst „roch“ er den Versuch eines Hebers (21.), unmittelbar danach stibitzte er dem SCI-Angreifer den Ball vom Fuß (22.).

Führung für den SCI durch Janick Reitz

Pech hatten die Ichenhauser bei ihrem ersten starken Angriff nach dem Seitenwechsel. Als Sturm den Ball in Richtung Tor knallte, stand sein Teamkollege Nickel in der Flugbahn und rettete unfreiwillig für die Gäste.

Mit seiner ersten Aktion auf dem Platz leitete der eingewechselte Julian Riederle dann die Ichenhauser Führung ein. Er setzte sich auf der Außenposition durch und seine scharfe Hereingabe vollendete der am langen Pfosten lauernde Reitz (58.). Obwohl sie nach dem Platzverweis für Rrecaj in Unterzahl spielten, verwalteten die Gastgeber den Vorsprung recht sicher. Gelaufen war die Partie, als Sturm seine gute Gesamtleistung mit dem Treffer zum Endstand krönte. Der oft in die Offensive drängende Außenverteidiger vollendete eine Hereingabe mit seinem starken linken Fuß aus 14 Metern. Kurz vor Spielende bugsierte Reitz den Ball noch an den Pfosten, Sturm setzte den Nachschuss über das Tor.

