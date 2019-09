vor 20 Min.

Der SC Ichenhausen und der beflügelnde Geist von Ehekirchen

Gekonnt ließen die Ichenhauser den Fußball laufen. Am Ende gewannen sie verdient 4:1. Hier setzt sich Alexander Sigl gegen den Ehekircher Spieler Florian Wenger durch.

Gesperrter Trainer, angespannter Sportleiter, aber eine spielfreudige Mannschaft. Der SC Ichenhausen schafft ein hoch verdientes 4:1 und kann nun ruhiger in die Zukunft schauen.

Von Jan Kubica

Vor einem Landesligaspiel sagt Henning Tatje selten etwas zur Mannschaft. Während der Fahrt nach Ehekirchen aber ergriff der Abteilungsleiter des SC Ichenhausen im Mannschaftsbus das Wort. Es wurde eine für seine Verhältnisse kurze, knackige Ansprache. Und die Fußballer hielten sich danach buchstabengetreu an alles. An diesem schönen Sonntagnachmittag wollten sich die Königsblauen die Nackenschläge der jüngeren Vergangenheit einfach von der Seele schießen. Sie spielten für sich, sie rannten für ihren angespannten Sportleiter Rudi Schiller, der am Donnerstag Geburtstag gefeiert hatte. Und sie kämpften für ihren gesperrten Trainer Oliver Unsöld, der zwar mitgefahren war, nach seinem Platzverweis von Durach während der Partie aber Kontaktverbot zur Mannschaft hatte. Heraus kamen ein hoch verdienter 4:1-Erfolg und ein weithin vernehmbares Aufatmen bei Fußballern, Verantwortlichen und Fans.

Optimaler Beginn

Es begann schon optimal, denn bereits in der zweiten Minute fälschte ein Ehekircher Feldspieler einen Schuss von Pierre Heckelmüller so fatal ab, dass der Ball unerreichbar für Torwart Simon Lenk wurde. In den folgenden Minuten vergaben nacheinander Alexander Sigl, Kilian Kustermann und Mateusz Staron Top-Möglichkeiten.

Wie so oft im Fußball gelang deshalb den Gastgebern mit ihrer ersten wertvollen Aktion gleich der Ausgleich. Simon Schmaus verwertete eine Hereingabe von Christoph Hollinger aus kurzer Distanz ganz cool. Kurz danach hatte der SCI sogar Glück, als ein 20-Meter-Knaller von Lucas Labus um Zentimeter am Pfosten vorbeistrich. Dann aber war wieder königsblau am Zug. Yannick Maurer gelang eine mustergültige Kopfball-Vorlage auf Staron, der anschließend keine Mühe hatte, den Ball ins leere Tor zu nicken (41.).

Nach dem Seitenwechsel sahen die 250 Besucher erneut einen SCI mit Vorwärtsdrang. Einziger Schwachpunkt der famos aufspielenden Mannschaft war das Toreschießen. So stand Maurer einmal allein vor der Kiste, sein Heber ging aber daneben. Benjamin Sturm schoss den Ball aus fünf Metern gar am Tor vorbei. Und einen Super-Schuss von Staron aus 16 Metern wehrte Lenk bravourös ab.

Andreas Beckmann verwandelt vom Punkt

In der 70. Minute und damit viel zu spät erreichten die Königsblauen endlich das vorentscheidende 3:1. Nach einem Foul an Kustermann entschied der sehr gute leitende Elias Tiedeken auf Strafstoß und Andreas Beckmann verwandelte vom Punkt sicher. In Unterzahl (Innenverteidiger Waldemar Schaab sah die Ampelkarte) rettete Ichenhausens bis dahin weitgehend beschäftigungsloser Schlussmann Liridon Rrecaj zweimal prächtig, ehe auf der anderen Seite des Feldes Dennis Bogdan der Treffer zum Endstand gelang (81.).

Henning Tatje: "Ein wertvoller Sieg"

Die Gespräche nach Spielende beherrschte dann der von Ichenhauser Seite erfundene „Geist von Ehekirchen“. Zwei Jahre zuvor hatten die damals personell geschwächten Königsblauen in einer ähnlich schwierigen Phase der Saison schon mal ein ganz entscheidendes Spiel dort gewonnen. Tatje wertete den Auftritt gestern dann auch als wichtiges Signal: „Die Jungs haben begriffen, was auf dem Spiel stand. Das war ein wertvoller Sieg.“

