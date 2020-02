vor 20 Min.

Der VfL Günzburg muss hingehen, wo es weh tut

Gut, dass Pascal Buck wieder dabei ist: Der Rückraumspieler fehlte dem Günzburger Team verletzungsbedingt einige Wochen lang. Für die anstehende Bayernliga-Partie in Regensburg hat er sich wieder fit gemeldet.

Was die Günzburger Bayernliga-Handballer beherzigen müssen, um im Titelrennen zu bleiben. Ein wichtiger Spieler ist diesmal wieder dabei.

Die Vorgabe ist klar und sie deckt sich mit den eigenen Erwartungen. Nur der Auswärtssieg zählt für die Günzburger Bayernliga-Handballer, wenn sie am Samstag ab 19 Uhr bei den Regensburger Adlern gastieren.

Im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft gab’s zuletzt ja einen Rückschlag für das personell gebeutelte Team. Umso wichtiger ist es, im Fernduell mit Landshut und Bayreuth keine weitere Schlappe zu kassieren. Auf jeden Fall motiviert die jüngste Niederlage im Schwaben-Derby beim TSV Friedberg die Weinroten mehr, als sie ihrer Vorbereitung schadete. Ein weiteres gutes Signal: Pascal Buck kehrt nach seiner Verletzungspause ins Team zurück.

Regensburg: Ein Favorit im Negativtrend

Die SG Regensburg war vor Saisonbeginn einer der Favoriten auf die Meisterschaft. Sie konnte ihren sowieso absolut bayernligatauglichen Kader noch durch einige Hochkaräter verstärken und ging voller Zuversicht ins Spieljahr. Dass die SG trotz starker Leistungen nicht ganz oben mitmischte, war bis kurz vor der Winterpause lediglich einigen aus Regensburger Sicht arg unglücklichen Punktverlusten in Spitzenspielen geschuldet. Erst die Niederlage im letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen HT München überraschte so wirklich. Den Start ins neue Jahr sollten die Gastgeber dann ebenfalls verschlafen. Alle drei Spiele gingen verloren. Gegen Günzburg muss die SG nun zwingend punkten, um nicht in der Tabelle nach unten abzurutschen. Die Günzburger stellen sich darauf ein, dass die individuell immer noch sehr starke Mannschaft der Oberpfälzer mit höchster Motivation auftreten wird, um den Negativtrend mit aller Kraft zu stoppen.

Wermutstropfen für den VfL Günzburg

An der Donau hingegen darf der Start ins neue Jahr eher positiv gewertet werden. Trotz großer Verletzungssorgen lieferten die Günzburger Bayernliga-Handballer Woche für Woche gute Leistungen und konnten mit 4:2 Punkten starten. Lediglich die vermeidbare Niederlage gegen den TSV Friedberg ist ein Wermutstropfen, der allerdings gerade mit Blick auf die Ausfälle dann doch nur ein kleiner ist.

Wenigstens Pascal Buck wird voraussichtlich gegen die Adler wieder spielen können. Die anderen Weinroten, denen die Erschöpfung immer mehr anzumerken war, konnten über das zuletzt spielfreie Wochenende Kraft tanken und brennen wieder darauf, alles für ihre Farben zu geben.

Taktisch muss Trainer Gábor Czakó im Angriff Lösungen für die starke Abwehr der Gastgeber finden. Im Hinspiel wurden die VfL-Spieler immer wieder zu einfachen Abschlüssen aus dem Rückraum über den starken Innenblock gedrängt, die dann allzu leicht vom gegnerischen Torhüter entschärft werden konnten. In der Abwehr hingegen kommt es erneut nur partiell auf eine gute taktische Einstellung an. Gegen den hochklassigen Rückraum der Adler müssen die Spieler um Abwehrchef Daniel Jäger mehr laufen und deutlich aggressiver verteidigen, als das gegen Friedberg der Fall war, um den gut aufgelegten eigenen Torhütern eine faire Chance zu geben, die Rückraumwürfe entschärfen zu können.

Einfache Rechnung

Insgesamt dürfte die Rechnung relativ einfach sein. Keine der beiden Mannschaften ist durch ihre individuelle Klasse gut genug, um mit Halbgas gegen den jeweiligen Gegner zu gewinnen. Vielmehr wird am Ende nur derjenige siegreich sein, der bereit ist, für die zwei Punkte mehr zu geben. Das heißt vor allem: Im Angriff und in der Abwehr müssen die Günzburger da hingehen, wo es weh tut. (zg)

