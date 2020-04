Die Corona-Krise lässt den WM-Traum platzen

Plus Pech für die Taekwondoin Desiree Neumann aus Günzburg und Jessica Schober aus Oxenbronn: Statt Medaillen auf der Matte wartet nun Homeschooling als Herausforderung.

Vielleicht war es die einzige Chance im Leben. Und die war mit der vermaledeiten Corona-Krise erledigt. Das ist natürlich bitter. Dennoch warf die Nachricht von der Absage der Weltmeisterschaft Taekwondo-Technik nur ganz kurz einen Schatten aufs Gemüt der herausragenden Talente Jessica Schober (Oxenbronn) und Desiree Neumann ( Günzburg). Sie begegneten dem Sachverhalt sportlich, reagierten erstaunlich besonnen.

Die beiden Europameisterinnen von 2019 standen im 28-köpfigen deutschen Aufgebot für die Welttitelkämpfe, die vom 21. bis 24. Mai 2020 in Herning/ Dänemark hätten stattfinden sollen. Hoffnungen auf einen Ersatztermin kamen erst gar nicht auf. Das stehe nicht zur Diskussion, formulierte der seit 2004 amtierende Präsident des Weltverbandes WT, Chungwon Choue, in einem offiziellen Schreiben.

Bild: Bernhard Weizenegger

„Schade“ sei das natürlich, sagt die 16-jährige Desiree Neumann, „und es tut mir auch leid für alle anderen Sportler, die jetzt nicht zur WM können.“ Aber sie hat Verständnis für die Absage, denn: „Gesundheit ist das höchste Gut.“ Ähnlich beurteilt die 14-jährige Jessica Schober die Angelegenheit. Und sie fügt hoffnungsfroh hinzu: „Es gibt ja nächstes Jahr wieder eine Europa- und übernächstes Jahr eine Weltmeisterschaft. Ich habe noch Zeit.“

Günter Sonner: "Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte"

Das gilt für ihre Sportfreundin Neumann ebenso. Europameisterinnen sind die beiden Jugendlichen schon; 2019 holten sie in Antalya/ Türkei jeweils Gold. Nun wollten sie in ihrer Altersklasse Juniorinnen 15 bis 17 Jahre auch auf der Weltbühne möglichst weit kommen – der Virus hatte etwas dagegen. Was neben den jungen Sportlerinnen auch Schulleiter Günter Sonner grämt, in dessen Halle im Günzburger Stadtteil Wasserburg die beiden Sportlerinnen trainieren, seit sie als ganz kleine Mädchen mit Teakwondo angefangen haben. „Diese Nominierung war für mich und den Verein der bisher größte Erfolg in unserer heuer 50-jährigen Geschichte“, berichtet der 2. Vorsitzende des TC Donau-Lech-Iller, in den seine Schule integriert ist.

Den Weg zum Taekwondo fanden die Super-Talente aus Neugier und „um uns verteidigen zu können“, wie Neumann berichtet. Obwohl beide inzwischen auf den nicht-olympischen Formenlauf spezialisiert sind, „können wir schon hinlangen – sonst hätten wir unsere Prüfungen nicht bestanden“, fährt sie fort.

Das ist Taekwondo 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Sportart Die ab 1945 in Korea entstandene Kampfsportart Taekwondo entwickelte sich aus dem japanischen Karate, mit dem es bis heute eng verwandt blieb. Als Turniersport präsentiert sich Taekwondo heute hauptsächlich in den Disziplinen Vollkontakt-Wettkampf (seit 2000 olympisch) und Formenlauf.

Weltverbände Die beiden konkurrierenden Weltverbände sind die 1966 gegründete ITF (International Taekwondo Federation) mit Sitz in Wien/Österreich und die seit 1973 bestehende WT (World Taekwondo; bis 2017 WTF – World Taekwondo Federation) mit Sitz in Seoul/Südkorea. Das Internationale Olympische Komitee hat die damalige WTF 1980 als Dachverband anerkannt.

Taekwondo in Deutschland Die Deutsche Taekwondo-Union (DTU) mit Hauptsitz in München ist dem WT und dem Deutschen Olympischen Sportbund angegliedert. Unter dem Dach der DTU sind 18 Landesverbände, 850 Vereine und mehr als 55 000 Sportler versammelt. Mitgliederstärkster Verein der DTU ist der TC Donau-Lech-Iller mit ungefähr 1000 Taekwondoin. Offizieller Vertreter der ITF in Deutschland ist die International Taekwondo Federation Germany (ITF-G) mit Sitz in Marburg. Zudem gibt es eine ITF-D, die ihren Sitz in Köln hat sowie eine NAG in Gladbeck, die sich von der ITF-D abgespalten hat.

Die Günzburger Schulen Die beiden Hauptrichtungen des Taekwondo decken in Günzburg die Sportschulen von Günter Sonner (Formen) und Mustafa Gürel (Vollkontakt) ab.

Gürtel Ursprünglich gab es lediglich vier Gürtel in den Farben der südkoreanischen Fahne (weiß, blau, rot, schwarz). Inzwischen fächert sich das Spektrum in Deutschland in sechs Farben und fünf Übergangsformen auf. Der Schwarze Gürtel ist den Meistern vorbehalten. Innerhalb der Meisterklasse gibt es Abstufungen vom 1. bis zum 9. Dan. Der 10. Dan wird ehrenhalber verliehen.

Das vorläufige Ende der Fahnenstange hätten die Schwarzgurt-Trägerinnen mit der WM-Teilnahme erreicht. Nun bleibt es bei der Nominierung, vorerst wenigstens – was Neumann tröstet, denn angesichts der vielen Tausend Kampfsportler auf der ganzen Welt, die nie so weit kommen werden, kann sie sagen: „Den größten Kampf haben wir gewonnen.“

Dass sie so weit gekommen sind, daran hat gewiss auch Sonner seinen Anteil. Bescheiden spricht der von „ganz gezielter Arbeit“ im mitgliederstärksten Verein der Deutschen Taekwondo-Union (DTU), um dann doch anzumerken: „Talente gibt’s überall, aber man muss halt was draus machen.“

Die WM-Nominierung für seine beiden Schützlinge beurteilt er aus Trainer-Sicht als große Anerkennung für die jahrelange Aufbauarbeit. „Mehr gibt es nicht.“

Lernen während der Zugfahrt

Um ihr Hobby als Wettkampfsport betreiben zu können, benötigen die beiden Jugendlichen zwischenzeitlich schulfrei. Das funktionierte bislang ohne Komplikationen, da Neumann am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg und Schober am St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen gut mithalten. Auch für die ab 15. Mai geplante Reise nach Dänemark wären sie vom Unterricht freigestellt worden. Im Lauf der Zeit kommt man dann schon auf Ideen, wie, wann und wo man den versäumten Unterrichtsstoff nachholt. So erzählt Neumann schmunzelnd: „Man lernt, während der Zugfahrten zu lernen.“

Sonner legt übrigens höchsten Wert darauf, dass seine Sportler in dieser Hinsicht konsequent arbeiten. Bei aller Liebe zum Taekwondo sagt er: „Schule und Sport müssen im Einklang sein. Als Erstes muss die Schule funktionieren, denn davon leben sie später mal.“

Jessica Schober (links) und Desiree Neumann rechts können nicht wie geplant zur Weltmeisterschaft nach Dänemark im Mai 2020 fahren. Bild: Bernhard Weizenegger

Augenblicklich jedoch stehen die Schülerinnen Corona-bedingt vor einigen speziellen Herausforderungen. Homeschooling ist angesagt. Schober findet das auf jeden Fall „anders“, aber auch „schwerer als normaler“. Ohne direkt zu kritisieren, lassen die beiden Jugendlichen anklingen, dass offensichtlich auch nicht jeder Lehrer sofort vollumfänglich klar kommt mit dieser Art der Wissensvermittlung. Sie selbst seien im Gegensatz zum Gros der Lehrer mit den Möglichkeiten und Grenzen moderner Kommunikationsformen aufgewachsen, räumt Neumann ein. Manchmal komme in diesen Tagen aufseiten der Lernenden Stress auf, weil die Lehrenden eben nicht unmittelbar unterstützend eingreifen können, berichtet sie. Ihr Zwischenfazit: „Es kommt eigentlich niemand so richtig hinterher in Fächern, in denen man den Lehrer wirklich braucht.“

Reifeprüfung für Jugendliche

Andererseits sieht Neumann in dieser ungewöhnlichen Zeit eine Art Reifeprüfung für Jugendliche. „Ich finde es gut, nun auch andere Methoden des Lernens und das Konzept des Zeitmanagements kennenzulernen. Man kann sich dann mit gewissen Dingen besser auseinandersetzen.“ Auch die geltenden Kontaktbeschränkungen hätten zumindest in einer Hinsicht einen positiven Effekt: „Man hat mehr Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit seiner Entwicklung.“

Und wo bleibt der Sport, der ja momentan nicht in der Trainingshalle und auch nicht zusammen mit anderen ausgeübt werden kann? Schober geht Joggen, übt ihre Formen zu Hause, bei schönem Wetter gerne im Garten. „Es wäre leichter, wenn man jemanden fragen könnte“, sagt sie. Und: „Man bräuchte halt eine Spiegelwand.“

