vor 20 Min.

Die SG Kötz und der BC Schretzheim gewinnen in Günzburg

13 Junioren-Mannschaften spielen in der Rebayhalle um Pokale.

Die F-Juniorenkicker der SG Kötz haben beim Sparkassen-Hallencup in der Rebayhalle Günzburg den ersten Platz belegt. Das Turnier der E-Junioren gewann an gleicher Stelle der BC Schretzheim. Beide Turniere organisierte die SG Reisensburg-Leinheim.

Fünf Mannschaften spielten bei den F-Junioren im Modus „Jeder gegen Jeden“. Drei ihrer vier Spiele gewannen die Kötzer, die mit ihren neun Punkten bei 11:3 Toren letztlich die Nase vorn hatten. Platz zwei belegte die SG Ellzee/ Waldstetten, Dritter wurde das Team des gastgebenden Vereins.

Beim Turnier der E-Junioren gingen acht Mannschaften zunächst in zwei Gruppen an den Start. In den Halbfinalspielen behielt der BC Schretzheim mit 1:0 die Oberhand über den SC Bubesheim, der seine Gruppe gewonnen hatte. Als Gruppensieger setzte sich Ellzee/Waldstetten auch im Semifinale durch. 2:1 hieß es am Ende gegen die SG Kötz. In einem spannenden Endspiel sicherte sich dann der BC Schretzheim mit einem 2:0-Erfolg den Turniersieg. Bubesheim belegte den dritten Platz. (zg)

