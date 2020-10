vor 55 Min.

Die zwei Gesichter des SC Ichenhausen

Plus Eine Halbzeit lang sieht der SC Ichenhausen im Landesliga-Heimspiel wie der sichere Verlierer aus. Am Ende reicht es zum Punktgewinn. Was den Umschwung bewirkt.

Von Jan Kubica

Es lief die 45. Minute in einem aus Gastgeber-Perspektive bis dahin ernüchternden Landesliga-Fußballspiel. 0:2 lag der SC Ichenhausen zurück gegen einen in allen Belangen überlegenen FC Garmisch-Partenkirchen. Es hätte auch 0:3 oder gar 0:4 stehen können. Nun also führte Marco Schlittmeier den Ball am Fuß, er befand sich annähernd 30 Meter entfernt vom Tor der Garmischer. Anspielstationen gab es keine, geklappt hatte bis dahin gar nichts bei den Königsblauen. Also probierte es Schlittmeier einfach mal. Ihm glückte ein Feiertagsschuss. Begleitet von einer guten Portion Frust flog die Kugel ins Tor-Dreieck.

Traumtor bringt neue Motivation

1:2 stand es, neue Motivation begleitete die Ichenhauser in die Kabine und am Ende erreichten sie tatsächlich noch eine Punkteteilung. Das 2:2 ging letztlich auch in Ordnung.

44 Minuten lang hätte keiner der 110 Augenzeugen im Hindenburgpark diese Punkteteilung für möglich gehalten. Der Tabellenvierte aus Oberbayern präsentierte sich an diesem 3. Oktober fußballerisch überlegen und zudem extrem giftig. Die Garmischer überspielten die Königsblauen nicht nur, sie waren auch schneller und besaßen kämpferische Vorteile. Ihre 2:0-Führung nach Toren von Stefan Durr und Moritz Müller war total verdient.

Henning Tatje: "Da braucht es mehr Galligkeit"

Kein Wunder, dass SCI-Abteilungsleiter Henning Tatje zur Halbzeit ein kerniges Statement abgab. „Das ist mit Abstand unser schlechtestes Spiel seit dem Wiederbeginn“, wetterte er und fügte hinzu: „Unser Anspruch ist, dass wir den Hindenburgpark zur Festung machen. Dafür muss mehr kommen, da braucht es mehr Galligkeit.“

Immerhin sah der Spartenchef den Anschlusstreffer als Dosenöffner für eine mögliche Wiederkehr seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. Mit den Worten „Jetzt muss aber auch gerührt werden in der Dose“ hielt er allerdings fest, dass dafür eine gehörige Willensanstrengung nötig sein würde. Hier wusste sich Tatje einig mit Sportleiter Rudi Schiller, der zum gleichen Zeitpunkt auf eine entsprechende Frage bemerkte: „Das fragen wir uns auch, wie wir in der ersten Halbzeit so auftreten konnten.“

Trainer Oliver Unsöld blieb nun die gewiss nicht einfache Aufgabe, bei seinen Fußballern eine Einstellungsänderung herbeizurufen. Auch aus seiner Warte war die erste Halbzeit „eine reine Katastrophe, mehr als furchtbar“ gewesen. Doch irgendwie glückte dem früheren Profifußballer die richtige Ansage. Das in seinen Worten „mega-geile Tor“ zum 1:2 unterstützte natürlich seine Vorgabe, die zweite Halbzeit unbedingt gewinnen zu wollen. Und tatsächlich kamen die Königsblauen mit neuem Elan aus der Kabine zurück und erspielten sich ihrerseits Dominanz.

Oliver Unsöld: "Dann kommt Psychologie ins Spiel"

Während der SCI also die berühmte Schippe draufpackte, bauten die Gäste ab. Angesprochen auf die an sich unerklärliche Garmischer Passivität im zweiten Durchgang sagte der SCI-Coach: „Da kommt dann die Psychologie ins Spiel. Wir haben nichts mehr zu verlieren, werden mutiger, spielen plötzlich den Ball nach vorne. Und schon macht der Gegner automatisch ein paar Fehler.“ Einer davon wirkte sich entscheidend aus. Als der angeschlagen in die Partie gestartete SCI-Leistungsträger Yannick Maurer ein Super-Solo auspackte, konnte ihn der Garmischer Dominik Schubert nur durch eine Handgreiflichkeit im Strafraum stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ugur Kiral souverän (78.).

Wesentlich energischer als in der ersten Halbzeit gingen die Königsblauen (hier Denis Nickel im Duell mit Christoph Schmidt) im zweiten Durchgang zu Werke. Bild: Ernst Mayer

Unsöld atmete nach dem Schlusspfiff des nicht überzeugenden Unparteiischengespanns um Schiedsrichter Manuel Müller erst einmal kräftig durch. Dann fasste er das Gesehene in die kürzest mögliche Form, indem er sagte: „Ich bin über den Punkt mehr als glücklich.“

So haben sie gespielt

SC Ichenhausen Rrecaj, Schlittmeier, Ocker, Dopfer, Strohhofer, Malheiro, Breskott (85. Bogdan), Maurer, Kustermann, Nickel (79. Staron), Kiral

FC Garmisch-Partenkirchen Schwinghammer, Heringer, Scheck, Schmidt, Sierck, Langenegger, Rauch, Durr (89. Reiter), Kunzendorf (65. Diaby), Müller, Schrimpf (46. Schubert)

Schiedsrichter Müller (St. Wolfgang)

Tore 0:1 Durr (17.), 0:2 Müller (24.), 1:2 Schlittmeier (45.), 2:2 Kiral (78. Foulelfmeter)

Zuschauer 110

