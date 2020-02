vor 37 Min.

Dienst in Südafrika: Raus aus der Komfortzone Ebersbach

Der 20-jährige Lucas Kurz kümmert sich beim Weltfreiwilligendienst um vernachlässigte Kinder. Was er lernt und was er sich von seinem Aufenthalt erhofft

Von Lea Binzer

Lucas Kurz ist 20 Jahre und lebt normalerweise in Ebersbach, einem Ortsteil der Gemeinde Kötz. Vergangenes Jahr hat er Abitur am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg gemacht, jetzt absolviert er bis Juli einen Weltfreiwilligendienst bei der Diözese Augsburg in Bloemfontein in Südafrika.

Wie bist du auf den einjährigen Weltfreiwilligendienst der Diözese Augsburg gekommen?

Ich wollte mich immer schon sozial engagieren und eine Zeit lang im Ausland verbringen. Und gerade, als es für mich ernst wurde zu entscheiden, was ich nach dem Abitur machen will, stieß ich auf eine Anzeige der Diözese, die für den Weltfreiwilligendienst warb.

Bist du denn gläubig?

Ich würde mich schon als sehr gläubigen Menschen bezeichnen. In Deutschland war ich viele Jahre Ministrant und habe versucht, mich in meiner Gemeinde so gut wie möglich zu engagieren. Mein Glaube gibt mir bisher viel Kraft und hat mich womöglich auch dazu inspiriert, dieses freiwillig soziale Jahr anzugehen.

Du bist in Bloemfontein in Südafrika und kümmerst dich dort in einem Straßenkinderprojekt des Vereins „Dumelang“ aus Dinkelsbühl um vernachlässigte Kinder, richtig?

Ganz genau! Wenige Kilometer außerhalb der Großstadt im Herzen Südafrikas arbeite ich im Projekt „Pelo Ya Jesu Ya Jewa“. Das ist Sesotho und bedeutet so viel wie „Jesu Herz für mich“. Dort leben zurzeit über 20 Kinder aus verschiedenen Townships, den Armenvierteln der südafrikanischen Städte. Sie kommen meist aus sehr schlechten Verhältnissen und haben im Kinderhaus eine Möglichkeit, sich auf die Schule zu konzentrieren und einen normalen Tagesablauf zu leben.

Wolltest du genau diese Tätigkeit oder wurde sie dir zugeteilt?

Ich wollte unbedingt nach Südafrika! Obwohl mich die anderen sozialen Projekte in Chile, Peru oder Uganda auch beeindruckt hatten, war mir sofort bewusst, dass ich hierhin gehöre. Nach dem Vorstellungsgespräch kam der Anruf mit der Frage, ob ich gerne nach Südafrika reisen würde.

Lucas Kurz aus Ebershausen macht Weltfreiwilligendienst in Südafrika. Zusammen mit seiner Mitstreiterin Edith Kahn aus Biberbach unternimmt er auch Ausflüge. Bild: Sammlung Kurz

Warum machst du den Freiwilligendienst?

Das hat viele Gründe! Ein Grund war natürlich, dass es die optimale Gelegenheit ist, in die soziale Arbeit und eine ganz andere Kultur zu schnuppern. Außerdem geht es mir wie vielen anderen auch: Zu sehen wie ich helfen kann, macht mich glücklich. Außerdem wollte ich einfach mal aus meiner „Komfortzone“ raus! Und was in der Welt könnte einem Menschen aus Deutschland besser zeigen, dass Dinge wie Strom, Wasser, ein festes Dach über dem Kopf und eine Familie zu haben, doch nicht so selbstverständlich sind, wie es uns manchmal zu sein scheint?

Was sind deine genauen Tätigkeiten vor Ort, wofür bist du zuständig, wie sieht dein Alltag aus, wo wohnst du?

Ich wohne planmäßig von Samstagabend bis Freitagmorgen im Kinderhaus, wo ich mein eigenes Zimmer habe. Freitag und Samstag habe ich frei und verbringe die Zeit in der Stadt. Schon am Morgen muss kontrolliert werden, ob die Zimmer der Kinder auch ordentlich sind. Während alle in der Schule sind, nutze ich die Zeit, um in der Küche zu helfen, im Garten zu arbeiten, etwas zu reparieren, organisatorische Dinge zu erledigen oder etwas wie ein Spiel für die Kinder vorzubereiten. Am Nachmittag steht uns allen dann eine Stunde zur freien Verfügung. Später am Tag geht’s ab zur „Study-Time“, der Lernzeit. Nach ein paar Minuten meckern, fangen dann doch alle an, ihre Hausaufgaben zu machen und mir zu allem Löcher in den Bauch zu fragen. Anders als in Deutschland machen die meisten am liebsten Mathe. Nach dem Essen und Beten gibt’s vor der Schlafenszeit dann noch eine Gute-Nacht-Geschichte für die Kleineren. Doch, weil sie es nicht von zu Hause kennen, lauschen auch die Größeren noch manchmal mit.

Bist du der einzige Freiwillige vor Ort? Wer arbeitet noch dort?

Ich bin froh, nicht alles alleine bewältigen zu müssen. Meine Mitfreiwillige heißt Edith Kahn, ist 19 Jahre alt und kommt aus Biberbach bei Augsburg. Sie ist, neben meiner Familie, die größte Stütze. Wir verstehen uns super und gehen alle Probleme gemeinsam an, was für uns beide alles viel leichter macht. Ich denke es ist sehr wichtig, in solch einer Situation jemanden zu haben, der die gleiche Erfahrung macht.

Wie war der Abschied von zu Hause?

Von vielen Sachen in Deutschland fiel es mir nicht besonders schwer, mich für das Jahr zu verabschieden. Aber mich von meiner Familie und meinen engsten Freunden trennen zu müssen, war doch ziemlich traurig. Auch wenn man sich über WhatsApp tagtäglich austauschen kann, fehlt mir meine Bekannt- und Verwandtschaft sehr. Aber umso mehr freue ich mich darauf, allen von meinem Afrikaabenteuer erzählen zu können, wenn ich wieder zu Hause bin.

Hast du nach dem Jahr bereits Pläne für deine weitere Zukunft?

Ich mache mir zurzeit viele Gedanken, wie es für mich im Alltag weitergehen wird. Sowohl eine Ausbildung, als auch ein Studium kommen für mich infrage. Was ich ganz sicher weiß ist, dass ich mit Menschen arbeiten will. Sozialpädagogik zu studieren hält mir vielleicht die ein oder andere Türe dazu offen. Wenn ich mir die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen in Südafrika so ansehe, bin ich sehr froh über die große Auswahl, die ich habe.

Wie ist das Leben in Südafrika?

Es ist besonders die bittere Armut, die das eigentlich recht moderne Land für mich so fremdartig macht. Als ich das erste Mal durch das Township hier in Bloemfontein fuhr, war ich sehr schockiert. Diese riesigen Gebiete aus winzigen Wellblechhütten haben mir am Anfang oft den Atem geraubt. Noch schlimmer war es ein paar Kilometer weiter vor modernen Einkaufszentren und einem noch moderneren Wohngebiet zu stehen, in denen man nicht mehr glauben würde, dass man sich noch auf dem afrikanischen Kontinent befindet. Auch die Spuren der Apartheid, der Rassentrennung zwischen weißen und schwarzen Südafrikanern, ist noch deutlich erkennbar.

Geht dir die Geschichte der Straßenkinder nahe?

Am Anfang gingen mir die Vergangenheiten der Kinder extrem nahe. Die Dinge, die in ihren Leben geschehen sind, sind nicht mehr rückgängig zu machen, was mir jedoch den Antrieb gibt, alles was gerade auf sie zukommt, einfacher zu gestalten.

Wie war die Umstellung, nun in Afrika zu leben?

Es ging relativ schnell. Es hat so zwei bis drei Monate gedauert, bis ich mich eingelebt hatte und die Unterschiede zu Deutschland hingenommen habe.

Worauf hast du dich im Vorfeld besonders gefreut?

Natürlich war ich vor dem Abflug am gespanntesten auf die Kinder! Außerdem hat mich die afrikanische Natur, von der ich nun schon einiges gesehen habe, immer schon interessiert.

Miteinander zu toben gehört auch dazu. Bild: Sammlung Kurz

Was macht dir am meisten Spaß an deiner Tätigkeit?

Am schönsten ist es, wenn ich einem Kind während der Hausaufgabenzeit etwas erkläre und sich das später in den Noten widerspiegelt. Dann fühle ich mich immer sehr stolz.

Gibt es etwas, das dir nicht Spaß macht?

Ich bin eigentlich ein Morgenmensch. Doch um 5.45 Uhr penibel die Zimmer der Kids auf Ordnung prüfen zu müssen ist nicht unbedingt mein Fall…

Wie klappt es mit der Sprache vor Ort?

In Südafrika werden elf unterschiedliche Sprachen gesprochen. Jeder spricht Englisch, die Amtssprache Südafrikas, womit ich keine größeren Probleme habe. Doch neben Englisch und Afrikaans gibt es neun weitere „Bantu“ Sprachen.

Was vermisst du von Deutschland?

Natürlich fehlt mir meine Familie und mein enger Freundeskreis am meisten. Kein Ort der Welt kann eine Heimat ersetzen, wenn nicht die Menschen da sind, die sie ausmacht. Ansonsten sind es simple Dinge wie genießbares Leitungswasser, normale Temperaturen unter 40 Grad, mit dem Auto zu fahren oder einfach ein gutes Schnitzel zu essen.

Wie sind die Menschen vor Ort, wie nehmen sie dich auf?

Gleich als wir im Projekt ankamen, begrüßten uns die Kinder mit viel Tanz und Gesang. Ich wurde sehr schnell mit offenen Armen und Herzen hier aufgenommen. Die Südafrikaner sind unheimlich lebensfroh und, wenn man sie einmal verstanden hat, sehr offen, freundlich und hilfsbereit.

Ist alles so, wie du es dir vorgestellt hast?

Ich denke es wäre schade, wenn ja! Das Leben braucht Herausforderungen und davon habe ich hier genug. Ich wollte in eine unbekannte Welt, um meine eigene wieder richtig wertzuschätzen und das ist auch der Fall. Dass ich durch die Arbeit im Kinderhaus viel Erfahrung erlangen würde, war mir klar. Dass ich jedoch in so kurzer Zeit eine solche Menge für mein Leben lernen könnte, hätte ich nicht gedacht.

