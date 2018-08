Dieses Projekt ist sehr wichtig für Burgaus Zentrum

Auf dem ehemaligen Zimmermann-Areal soll das Stadthaus Burgau entstehen. Das birgt große Chancen für die Stadt - unter gewissen Voraussetzungen.

In Burgau tut sich einiges. Die neue Stadtlounge, das neue chinesische Restaurant und die neue Pension seien hier beispielhaft genannt. Sind das bereits positive Folgen des Stadthaus-Projekts auf dem ehemaligen Zimmermann-Areal? Investor und Bürgermeister gehen nicht davon aus. Aber in jedem Fall herrscht eine positive Grundstimmung, was neue Vorhaben angeht.

Dass die Entwicklung unterhalb des Rathauses wichtige Impulse gerade für die Innenstadt gibt, ist zu hoffen und wahrscheinlich – aber kein Selbstläufer. Nach der ersten Euphorie nach der Eröffnung muss sich erst zeigen, wie sich Burgauer und Kunden sowie Gäste von außerhalb verhalten, wie der Alltag sein wird. Der Lebensmittelmarkt Edeka wird in jedem Fall ein bedeutender Magnet fürs Zentrum sein. Bleibt zu hoffen, dass die weiteren Mieter so viel Strahlkraft haben.

Ebenfalls wünschenswert ist, dass vorhandene Betriebe – und vielleicht auch Privatleute – aufgrund der Entwicklung in ihre eigenen Objekte investieren. Ein Selbstläufer für die ganze Stadt kann auch das 20-Millionen-Projekt nicht sein, jeder muss mitmachen. Ein erstes gutes Signal könnte etwa eine gemeinsame Aktion der Händler und Gastronomen zur Neueröffnung sein. Und die Stadt muss dafür sorgen, dass das Zentrum nicht im Verkehr erstickt, wenn viele Kunden wieder den Weg dorthin finden.

