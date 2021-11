Eishockey

vor 34 Min.

Der ESV Burgau angelt sich die Heim-Punkte

Plus Das 7:4 der Eisbären gegen Bad Aibling wird mit dem Sprung an die Spitze der Eishockey-Landesliga belohnt. Welche Aufgabe als nächste auf den ESV Burgau wartet.

Plötzlich grüßen die Eisbären von der Tabellenspitze: Nach dem 7:4 (1:0, 3:0, 3:4)-Heimsieg gegen den EHC Bad Aibling hat der ESV Burgau in der Eishockey-Landesliga den Platz an der Sonne inne. Der Sprung nach oben ist verdienter Lohn der seit einigen Wochen starken Leistungen. Nur zwei Tage vor dem aktuellen Erfolg hatten die Eisbären in Lechbruck einen 11:2-Kantersieg gefeiert.

