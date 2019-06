00:32 Uhr

Ellzee ist mit der Straßenneugestaltung einen Schritt weiter

Gemeinderat diskutiert über die Straße Am Hopfenberg in Stoffenried

Die Straße Am Hopfenberg in Stoffenried ist eine der beiden Straßen in der Gemeinde Ellzee, deren Ausbau vor Jahren angefangen, aber nicht fertiggestellt wurde. Nach dem Kommunalabgabengesetz können diese Straßen nur dann auf die Anlieger umgelegt werden, wenn die Baumaßnahme bis zum 1. April 2021 abgeschlossen ist. Um diesen Termin einhalten zu können, wur-den im Gemeinderat erste Beschlüsse gefasst.

Da die Trasse der Straße anders als im aus dem Jahr 1986 stammenden Bebauungsplan „Am Hopfenberg“ geführt wurde, bedarf es einer Bebauungsplanänderung. Sowohl diese als auch die Ausführungsplanung für die Straße wurde in die Hände des Ingenieurbüros Thielemann & Friedrich aus Dinkelscherben gelegt. Vorhanden ist bei dieser Straße Kanal, Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung. Es fehlen noch die Straßenentwässerung, der Unterbau der Straße und deren Einfassung sowie die Asphaltierung. Zusätzlich fallen noch Vermessungsleistungen und -kosten an.

Bürgermeister Karl Schlosser erklärte, dass die Anlieger über das Vorhaben informiert seien. Wei-terhin habe er mit Smart-One Gespräche wegen des Einbringens eines DSL-Kabels geführt mit dem Verhandlungsergebnis, dass Smart-One die Kabeltrasse einmisst und die Materialien liefert, das Einbringen des Kabels selbst jedoch mit dem Straßenausbau ausgeschrieben wird. Der Anschluss von diesem Hauptstrang an die einzelnen Häuser wird jedoch erst in einer nächsten Ausbaustufe erfolgen. Bis Ende des Jahres wird dafür vermutlich ein neues Förderprogramm aufgelegt, bei dem die Gemeinde mitmachen wird. In der heutigen Zeit eine Straße ohne Glasfaser-Anbindung zu bauen, wäre „Blödsinn“, meinte der Bürgermeister und wurde dabei durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderates bestärkt.

Des Weiteren gab es in dieser Sitzung zwei Vergaben zur Sanierung des Vereinsheims in Stoffenried. Den Auftrag zur Sanierung der Treppen- und Rampenanlage erhielt für circa 30000 Euro die Firma Bendl. Der Auftrag umfasst den Rückbau der bestehenden Treppenanlage, die Errichtung der neuen Treppe mit Granitblockstufen und eine Rampe mit Granitsteinen inklusive Stützwand. Außerdem wird das Gebäude zum Schutz vor Nässe umlaufend mit einer Randeinfassung und Traufstreifen gesichert. Die Neuinstallation der äußeren Blitzschutzanlage am gleichen Gebäude ging für ca. 7200 Euro an die Firma Eeba – Elektro-, Erdungs- und Blitzschutzanlagen GmbH.

Um die Planung für ein neues Feuerwehrhaus in Ellzee fortführen zu können, beauftragte der Gemeinderat die Firma Geobüro Ulm GmbH für rund 4800 Euro mit der Baugrunduntersuchung. Anhand dieser Beprobung ist dann eine gesicherte Statikberechnung möglich, erklärte Bürgermeister Schlosser.

Grünes Licht erhielt ein Anlieger in Stoffenried, der auf eigene Kosten die Zufahrt zu seinem Anwesen staubfrei machen möchte. Es handelt sich um ein Teilstück des Verbindungsweges zwischen Hilbertshausen und Sausensthal.

Bei Bürgerversammlungen wurde immer wieder der zunehmende Autoverkehr auf dem Radweg zwischen Hausen und Stoffenried beklagt. Polizei, staatliches Bauamt und Landratsamt empfahlen bei einer Verkehrsschau, nach der Einfahrt „Leitenmaier“ ein weiteres Durchfahrtsverbotsschild aufzustellen, so der Bürgermeister.

Mehr könne man vonseiten der Gemeinde nicht machen, sei die einhellige Meinung der Fachbehörden gewesen. Wenn trotzdem noch Autos in die Straße hineinfahren, betonte Karl Schlosser, sollten die Beschwerdeführer „Zivilcourage“ aufbringen und an die Polizei Meldung machen.

Themen Folgen