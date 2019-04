00:31 Uhr

Erlebnisse im Europa-Park

Kurz vor den Sommerferien wollen wir Ihnen auch in diesem Jahr die Gelegenheit geben, ohne großen Aufwand in den Europa-Park nach Rust zu fahren. Der Tagesausflug heuer ist am Sonntag, 14. Juli. Wer sich die Musiksendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross anschauen will, hat an diesem Tag die Gelegenheit dazu. Wer lieber im Freizeitpark die alten und neuen Attraktionen ausprobieren möchte, kann dies natürlich auch tun. Einmalig für unsere Leserinnen und Leser ist, dass dies auch in Kombination geht.

Da der 1975 eröffnete Themenpark im badischen Rust nicht eben um die Ecke liegt, müssen sich Interessierte früh an die Haltestellen begeben, die unser Kooperationspartner Dirr-Reisen in den Landkreisen Günzburg und Dillingen anfahren wird. Zustiege am 14. Juli:

Thannhausen, Kirche

Jettingen, Betriebshof

Dillingen, Rosenstraße

Dillingen, Abzweigung Hausen

Krumbach, Bahnhof

Burgau, Hauptschule Kapuzinerstraße

Lauingen, Betriebshof Riedhauser Straße 47

Gundelfingen, Lidl

Ichenhausen, Gasthof Hirsch

Offingen, Mindelbrücke

Günzburg, Stadtbach

Leipheim, Wallgraben.

Der Preis für den Ausflug liegt bei 66 Euro pro Person (inklusive Ticket „Immer wieder sonntags“, Parkeintritt und ein Verzehrbon in Höhe von 3 Euro). Außerdem gehen 2 Euro an Kartei der Not. Ein Leserfrühstück gibt es ebenfalls. (zg)

sind unter Telefon 08225/309910 oder im Internet unter www.ichfahrmalweg.de möglich.

