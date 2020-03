Erster mit Corona Infizierter im Kreis Günzburg gestorben

Hallo Frau H., in der Mittelschwäbischen war gestern folgendes zu lesen: "In Günzburg waren bis Montag laut Keller neun bestätigte Covid 19-Patienten plus zwei Intensivfälle und drei Verdachtsfälle in Behandlung. Aus Krumbach nach Günzburg abgegeben hat man am Freitag zwei und am Samstag einen Patienten, am Montag wartete einer in Krumbach noch auf das Testergebnis für die Überstellung nach Günzburg" https://www.augsburger-allgemeine.de/krumbach/Corona-So-ruestet-sich-die-Kreisklinik-Krumbach-id57157666.html

Melden Permalink