Fit dank Sport und Engagement

Margarethe Hämmerle aus Günzburg wird 100

Von Peter Wieser

„Mit mir muss man halt ein bissle lauter schwätzen“, sagt Margarethe Hämmerle und lächelt. Heute feiert die Günzburgerin ihren 100. Geburtstag.

Eigentlich ist die Jubilarin ja eine gebürtige Leipheimerin und ist mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Mit 13 Jahren kam sie aus der Schule, arbeitete anschließend im Krankenhaus und während des Krieges am Flugplatz in Leipheim. Dazwischen hatte es sie für eine Zeit lang als Kindergartenhelferin in das fränkische Trautskirchen bei Neuendettelsau verschlagen. 1945 zog Margarethe Hämmerle mit ihrem Mann Alois, mit dem sie fast 65 Jahre verheiratet war, nach Günzburg. Sie nähte Handschuhe in Heimarbeit, arbeitete bei der damaligen Firma Waschek und zuletzt bei der Firma Küchle. Das alles ist schon lange her. Und wenn man bedenkt, dass sie mit etwas über 60 in ihren verdienten Ruhestand ging, dann sind dies fast 40 Jahre. Margarethe Hämmerle war lange Zeit Mesnerin in der evangelischen Auferstehungskirche und gehörte auch dem Seniorenfrauenkreis an. Daneben trieb sie mit Gymnastik und Kegeln bis ins hohe Alter viel Sport. Inzwischen lebt sie seit zwölf Jahren im Wahl-Linderschen Alten- und Pflegeheim. Dort hatte sie sich zuvor ebenfalls schon engagiert und bis vor wenigen Jahren beteiligte sie sich an vielen der Aktivitäten für Senioren. Heute nimmt sie zwischendurch eher einmal ein Buch zur Hand. Ihren Geburtstag wird Margarethe Hämmerle am Nachmittag im engsten Kreis der Familie zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter, mit zwei Enkeln und drei Urenkeln – alle leben übrigens im Landkreis – im Gästestüble bei Kaffee und Kuchen feiern.

„Ich hab’ mich immer viel engagiert und Sport gemacht“, sagt Margarethe Hämmerle – sicherlich auch mit ein Grund, 100 Jahre alt zu werden.