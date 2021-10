Das fröhliche Gesicht des Aufsteigers SV Wattenweiler

Plus Wie die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SV Wattenweiler zum 3:2-Heimsieg kommen. Auch der TSV Burgau gewinnt auf eigenem Rasen.

Fast perfekt gelaufen ist es am aktuellen Bezirksoberliga-Spieltag für die Fußballerinnen aus dem Landkreis Günzburg. Der TSV Burgau (2:1 gegen SV Wörnitzstein-Berg) und der SV Wattenweiler (3:2 gegen TSV Pfersee Augsburg) gewannen ihre Spiele knapp, die Frauen des SC Mönstetten teilten sich mit dem FC Loppenhausen (1:1) die Punkte.