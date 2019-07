vor 22 Min.

Frettchen aus Stall gestohlen

Ein Dieb hat in Leipheim Frettchen gestohlen.

Ein Unbekannter hat in Leipheim drei Frettchen gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag aus einem Stall drei Frettchen gestohlen. Der Stall stand in einer Garage eines Wohnanwesens in der Rathausgasse in Leipheim. Die Tiere sind nach Angaben der Polizei etwa fünf Wochen alt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (zg)

