Für neue Garage in Burgau wird Bauantrag gestellt – doch sie steht schon längst

Plus Der Burgauer Bauausschuss stand jetzt vor der Frage, ob er trotzdem noch das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Ein Ratsmitglied warnte vor einem fatalen Signal.

Für den Bau einer Garage in Burgau ist ein Antrag gestellt worden – doch sie ist bereits fertig. Einen per Mail eingegangenen Hinweis dazu hat die Stadt an das Landratsamt als zuständige Behörde weitergeleitet. Dort wurde dann ein Baueinstellungsbescheid erlassen, heißt es in den Unterlagen zum Burgauer Bauausschuss. Weitere Schritte würden dort geprüft, das Gremium hatte jetzt aber darüber zu beraten, ob dem Bauherrn – somit im Nachhinein – das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden kann.

Die Meinungen gingen auseinander. Denn nach Ansicht der Stadt würden die Abstandsflächen nicht eingehalten, der angrenzende Nachbar sei mit dem Bau auch nicht einverstanden. Frank Rupprecht (CWG) und Monika Riß ( CSU) sahen hier kein Problem, wenngleich sie es nicht guthießen, dass der Bauherr Fakten geschaffen hat. Hermann Mühlbauer (ABB) sagte, als Verwaltung habe man Probleme, „so etwas wieder wegzubekommen“, wenn es erst einmal steht. Eveline Kuhnert (Grüne) warnte vor dem Signal, das man aussende, wenn man das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Doch mit knapper Mehrheit (5:4) befürworte der Ausschuss den Bau.

Kein Boarding-House im Burgauer Industriegebiet

Ebenfalls grünes Licht gab es für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten an der Stadtstraße, wenngleich das Landratsamt dies wie immer noch prüfen muss. Schon im Januar hatte man sich damit befasst und Nachbesserungen gefordert. Auch jetzt wurde die Vorlage eines qualifizierten Baugrundgutachtens für die Hangsicherung und zum Schutz der benachbarten Gebäude zur Bedingung gemacht, es sei kein einfaches Grundstück, wie es hieß. Hingegen wurde die Aufstockung eines Geschäftshauses an der Industriestraße abgelehnt, wo gewerbliche Flächen und vier Appartements geplant sind.

Diese sollen als sogenanntes Boarding-House gewerblich vermietet werden, gegebenenfalls mit hotelähnlichen Leistungen, etwa an Handwerker und Monteure oder Besucher von Therapiezentrum und Legoland – auch für längere Zeiträume. Doch in einem Industriegebiet könne nur eine Betriebsleiterwohnung akzeptiert werden, so die Verwaltung. Dem folgte der Bauausschuss.

