Für sie ist es das letzte Weihnachtsgeschäft

Brigitte Stadler bereitet die Schließung ihres Ladens vor. Wo sich außerdem in der Günzburger Altstadt etwas verändert.

Von Rebekka Jakob

29 Jahre ist es her, dass Brigitte Stadler nach Günzburg kam. „Ich bin extra wegen des Ladens hergezogen“, sagt sie heute. Den Laden, das Schmuckgeschäft Chris in der Kapuzinergasse, wird es aber bald nicht mehr geben. Brigitte Stadler hört nämlich auf – dieser Dezember ist für sie das letzte Weihnachtsgeschäft.

Der Grund ist ganz einfach: Brigitte Stadler hat mit 65 Jahren das Rentenalter erreicht und möchte sich deswegen jetzt zurück ziehen. „Außerdem hätte ich inzwischen doch einiges renovieren müssen – das möchte ich jetzt auch nicht mehr machen.“ Dass der Laden in der Familie bleiben könnte, steht ebenfalls nicht zur Debatte. „Meine Tochter hat einen super Job, für sie ist das nicht interessant.“

Ein paar Monate sind es allerdings noch, bevor sie die Türe endgültig zusperren wird. „Bis Mai nächstes Jahr habe ich auf jeden Fall noch geöffnet“, versichert die Geschäftsfrau. Ihren treuen Kunden, die zum Teil seit fast drei Jahrzehnten zu ihr kommen, um dort hauptsächlich Schmuck zu kaufen, wollte sie aber schon in der Vorweihnachtszeit die Möglichkeit geben, Rabatte und den beginnenden Abverkauf zu nutzen.

Auch in der Nachbarschaft gibt es Veränderungen

Zwei Mitarbeiter beschäftigt Brigitte Stadler derzeit noch – sie geht davon aus, dass diese bei der derzeitigen Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt leicht eine neue Beschäftigung finden werden. Und was macht die Schmuckverkäuferin selbst, wenn sie ihr Arbeitsleben hinter sich lässt? „Geplant habe ich noch nichts konkretes. Aber ich werde sicher viel in den Urlaub fahren“, freut sie sich.

Auch in der direkten Nachbarschaft von Brigitte Stadler hängen in einem Schaufenster Hinweise auf eine Schließung – allerdings ist es bei Dopino Couture in der Hofgasse schon zu Weihnachten so weit. Der Edel-Dirndlschneider mit Sitz in München-Grünwald hatte bereits vor Wochen seinen Räumungsverkauf gestartet und angekündigt „Wir ziehen um“. Günzburg wird das Unternehmen dabei definitiv verlassen. Geöffnet hatte das Geschäft ohnehin nur an drei Tagen in der Woche. Während des Oktoberfests war der Laden meist ganz zu geblieben.

Eine echte Institution in Günzburg – besonders für die Schüler – hat bereits vor einigen Wochen für immer die Türen zugemacht: Den Imbiss „Ham Ham“ in der Hofgasse gibt es nicht mehr. Offenbar hatte sich das Geschäft mit Döner und Snacks für den Betreiber nicht mehr gelohnt. Dennoch waren viele Kunden überrascht, als der Laden gegenüber der Eisdiele Numero Uno auf einmal verschlossen blieb.

