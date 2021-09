Bleibt Kustermann beim SC Ichenhausen in der Kiste?

Andre Tietze weiß selbst am besten, was er gerade angerichtet hat: Im Heimspiel gegen Sonthofen kassierte der Torwart des SC Ichenhausen für eine Notbremse die Rote Karte. Feldspieler Kilian Kustermann zog sich notgedrungen das Trikot mit der Nummer 1 an – und wird es wohl auch beim Hit in Gilching tragen.

Foto: Ernst Mayer